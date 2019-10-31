Fed降息三次就暫停 歷史顯示這對股市最有利

2019-10-31 17:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



過往歷史顯示，如果美國聯準會（Fed）三度降息，接著按兵不動，通常是有利於股市表現的。

CNBC利用避險基金分析工具Kensho追蹤Fed至少降息三次後的股市表現。在過去25年，這種情況發生過四次，而資料顯示當第三次降息是最後一次降息操作後，接下來一年股市會穩健上漲。但是如果第三次降息後，還有更多降息，反映經濟正陷入衰退，那麼股市就會大跌。

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Fed 30日決議將隔夜貸款利率調降至1.5%至1.75%的區間，是今年7月以來第三度降息，這一輪降息也是金融危機後的首度降息。Fed主席鮑爾將一連串的降息行動歸因於「全球發展影響經濟展望，以及通膨壓力緩和」。

Fed前主席葛林斯班分別在1995至1996年，以及1998年三度降息，接著暫停降息，目的是對抗經濟下滑並維持景氣擴張，在這兩輪降息後，美股標普500指數在接下來一年的報酬率分別為24.76%與19.39%。

LPL金融公司市場策略師德翠克（Ryan Detrick）表示：「我們已見到過往三度連續降息1碼的經濟下滑期間，最近期是在1990年代中與末期。好消息是經濟在減緩後加速擴張，而且股市表現也相當好。」

研究機構Evercore ISI董事長海曼（Ed Hyman）表示，這種連續三次降息是「1990年代促使經濟成長停止減緩的神奇調味料」。1998年的經濟擴張最後成了史上第二長的擴張，當前則是最長擴張時期。