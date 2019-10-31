三星上季獲利優於預期 分析師繼續看好後市
2019-10-31 08:39
經濟日報 編譯黃淑玲
／綜合外電
三星電子上季獲利優於預期，主要受惠於智慧手機以及與供應給iPhone新機使用的顯示面板需求強勁。這兩個部門的利潤抵銷記憶晶片業務下滑帶來的衝擊。
三星上季（7-9月）淨利6.1兆韓元（52億美元）高於預期的5.5兆韓元。
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三星現為全球最大晶片製造商與手機業者，彭博資訊指出，三星獲利在記憶晶片爬出谷底後可望改善。手機事業因為華為被美國制裁在國際市場受挫三星因而得利。另外，iPhone新機採用三星先進的顯示幕，iPhone 11銷售旺也帶動顯示幕業務成長。
IBK證券分析師Kim Woon-ho說：「DRAM價格預期在明年第3季可以開始恢復。伺服器晶片需求估計會大增。另外三星的新款折疊手機也會是個亮點。」
三星電子股價今年以來已上漲超過30%，同期間南韓股市KOSPI指數只漲2%。
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