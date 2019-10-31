庫存遽增打壓油價 供給短缺令鈀金再創新高金價跌
2019-10-31 08:32
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
油價周三下跌，因美國原油庫存遽增，市場對美國可能延後解決與中國貿易爭端的疑慮升高。金價一度走高，但美國聯準會（Fed）主席示意降息周期暫停後轉跌；鈀金再度改寫歷史新高，因供給持續短缺
布蘭特原油期貨下跌0.98美元或1.6%，結算價報每桶60.61美元。西德州原油期貨下跌0.48美元或0.9%，結算價報每桶55.06美元。
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美國能源資署（EIA）資料顯示，上周美國原油庫存大幅增加570萬桶，主因進口增加且美國釋出戰略原油庫存，汽油和餾分油庫存則延續下跌趨勢。
Clipper Data商品研究主管Matt Smith表示：「加拿大進口的強勁反彈和釋出戰備庫存，促使原油庫存增加。」
金價周三一度上漲，Fed一入預期調降利率，確保美國經濟在不陷入衰退的情況下經受住全球貿易戰的衝擊，但暗示降息周期可能會告一段落。
黃金現貨盤中一度上漲0.5%，鮑爾發表聲明後下跌至每英兩1,494.40美元。美國黃金期貨收漲0.4%，結算價報每英兩1,496.70美元。
道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示：「金價走勢的推動因素是鮑爾的語氣，他在降息後發出保持耐心的信號，這可能在短期內導致金價走低。另外，智利取消主辦APEC峰會，讓美中貿易協議出現變數，可能引發對黃金更多的避險需求。」
鈀金周三上漲近2%，報每英兩1,815.78美元，盤中觸及紀錄高位1,824.50美元，McKay表示，強勁漲勢主因供給吃緊。
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