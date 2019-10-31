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沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

巴西央行降息兩碼 指標利率5%創新低

2019-10-31 08:09經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

巴西央行周三（30日）一如外界預期降息兩碼（50個基點），使得巴西指標利率下調到5%的歷史新低。這是巴西央行連續第三次降息，寄望加大力度提振經濟，防止通膨再進一步回落在目標值之下。

30日的利率決策是由九位成員組成的央行貨幣政策委員會一致同意，目前巴西經濟與通膨成長均相當疲弱，通膨遠低於央行設定的目標。

巴西法定貨幣雷亞爾。 路透
巴西法定貨幣雷亞爾。 路透
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