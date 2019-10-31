美元小幅下滑 Fed調降利率但暗示降息周期暫停

2019-10-31 08:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美元兌一籃子主要貨幣周三下滑，美國聯準會（Fed）再度降息，但暗示降息周期可能暫停 。

DXY美元指數一度升至98.00，為10月17日以來最高準，之後回落至9 7.53，下跌0.16%。

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Fed一如預期降息25個基點，並從政策聲明中刪去「將採取適當行動」以維持經濟擴張的措辭。加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai表示，這代表必須出現經濟進一步疲軟、貿易談判出現重大變化，Fed才會進一步調降利率。

Fed主席鮑爾在記者會上的說法，進一步強化近期不太可能進一步降息的看法。鮑爾表示，目前的貨幣政策立場仍是適當的，Fed必須對前景進行重大重新評估 ，才能改變當前的立場。

美元周三稍早一度上漲，因數據顯示美國第3季經濟放緩幅度小於預期。富國銀行外匯策略師Erik Nelson表示，這些數據顯示成長低於趨勢水準，但與世界其他地區的情況相比仍相對穩定，成長相當穩健。

投資人接下來將把焦點轉向周五公布的10月非農就業數據。

智利周三宣布，受街頭抗議活動影響，取消主辦即將於下個月舉行的（APEC）峰會，外界原本預期美國和中國將在此次峰會上採取重大舉措，結束持續近16個月的貿易戰，美元也因這項消息短暫下跌。