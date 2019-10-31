標普500指數再創收盤新高 Fed一如預期降息

2019-10-31 07:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股周三上漲，標普500指數再創收盤新高；美國聯準會（Fed）一如預期，將利率下調25個基點。並暗示在通膨保持低迷之際，不可能很快調整利率。

道瓊工業指數上漲115.54點或0.43%，報27,186.96點；標普500指數上漲9.92點或0.33%，至3,046.81點；那斯達克指數上漲27.12點或0.33%，至8,303.98點。

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Fed降息25個基點，把政策利率目標區間降至1.50%-1.75%，政策聲明則刪去「將採取適當行動」以維持經濟擴張的措辭，可能暗示未來降息暫時告一段落。Fed主席鮑爾在記者會上表示：「我們認為貨幣政策是合適的」，暗示如果經濟前景沒有重大變化，可能維持利率不變，扶助美股尾盤走高。

對利率敏感的銀行類股下跌，但Fed聲明公布後跌幅收斂，下跌0.69%。公用事業類股上漲0.86%，能源類股重挫2.12%。

Harris Financial Group管理合夥人Jamie Cox表示：「市場認為，不管貿易問題是否緩和，除非通膨率顯著上升，否則距離未來升息仍早，Fed在未來利率道路上邁出了重要的第一步。」

投資人也正在消化最新一輪的企業財報。奇異上季獲利優於預期，股價飆漲11.47%。玩具製造商美泰兒上季營收意外成長，股價大漲13.78%。

嬌生股價上漲2.88%，推升道瓊指數。該公司表示，15項新的檢測發現，嬰兒爽身粉中不含石棉。美國食品藥物管理局（FDA）日前表示，爽身粉中含有微量石棉。對於嬌生的說法，FDA仍堅持自己的檢測結果。

蘋果盤後公布財報，上季營收獲利均優於預期，本季財測也比市場預估還出色，盤後股價一度上漲3.8%。