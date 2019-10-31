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蘋果財測優於預期 盤後股價一度上漲近4%

2019-10-31 07:03經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

蘋果公司公布財報，儘管iPhone 銷售下滑，但穿戴式裝置和服務事業扶助總營收成長，上季獲利與本季財測均優於預期，盤後股價一度上漲3.8%。

蘋果上季營收攀升1.8%至640.4億美元，主因應用程式、音樂串流訂閱和行動支付等事業的成長，抵銷iPhone銷售下滑9.2%的衝擊。

上季盈利下滑3%至136.9億美元，優於分析師預期，但成為執行長庫克2011年上任以來，盈利首次在同一會計年度的四季均下滑。

蘋果上季EPS3.03美元，優於市場預期的2.84美元；服務部門營收125.1億美元（市場估121.5億美元）；iPhone營收333.6億美元（市場估324.2億美元）。

會計年度第1季（假期銷售季）的財測，也優於市場預估，反映市場對最新iPhone，Apple TV+等新服務以及穿戴式裝置（如升級的AirPods和Apple Watch）需求強勁。蘋果聲明表示，本季的銷售額估在855億至895億美元之間，高於分析師預測的865億美元。

蘋果財測顯示，預計市場對9月上市的iPhone 11和iPhone 11Pro機型有強勁的需求。受市場對升級設備的樂觀情緒推動，近幾周蘋果股價大幅上揚。

蘋果財測憂鬱預期，也推升在美上市的蘋果供應商股價周三盤後上漲。Skyworks Solutions漲1.2%，博通漲1%，Qorvo漲0.4%，3D感測元件製造商Lumentum上漲0.5%。

蘋果上季財報與本季財測均優於預期，盤後股價上漲近4%。 路透
蘋果上季財報與本季財測均優於預期，盤後股價上漲近4%。 路透
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