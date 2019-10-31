Fed暗示降息腳步暫停 通膨飆升才可能升息 標普又創高

2019-10-31 04:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 廖玉玲 ／綜合外電



美國聯準會（Fed）於台灣時間31日凌晨2時宣布降息，但會後聲明中刪去「將採取適當行動」以維持經濟擴張的措辭，市場解讀為暗示降息步伐將暫停。Fed主席鮑爾並在會後記者會上表示，除非通膨顯著上揚，否則不會升息。標普500指數收盤再創新高，美元走軟。

聯準會決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決議再降息1碼，使政策利率目標區間降至1.50%至1.75%，為今年來第三度降息，並不令人意外，而比較這一次與9月中的會後聲明，可以發現FOMC對再一次降息抱持相對審慎的態度。這次聲明只表示將「評估聯邦資金利率目標區間的適當路徑」，卻刪掉「將採取適當行動」這項比較偏向進一步降息的說法，強化市場近來認為Fed不太可能進一步降息的看法。

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鮑爾並表示，當前的貨幣政策立場可能仍是適當的，聯準會需要對前景重新評估，才會改變當前的立場。聯準會目前並未考慮升息，此時通膨壓力依然低迷，通膨要「顯著上升」才可能調升利率。

此話一出，原本呈現多空拉鋸的美股應聲衝高，標普500指數終場漲0.33%，報3,046.77點，再創空前新高，道瓊和那斯達克綜合指數也都收紅；美元則走軟，對日圓、歐元和英鎊等主要貨幣都貶值。

FOMC在本次會議上未發布新的經濟預測和利率預測，不過鮑爾在記者會上表示，聯準會降息是於風險仍存之際所做的保險措施，預期經濟將以溫和的速度擴張。全球成長和貿易形勢仍構成風險，不過從上次會議以來，前景面臨的風險已朝積極正向發展。

與過去兩次降息一樣，堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）和波士頓聯準銀總裁羅森葛倫（Eric Rosengren）對降息持不同意見，兩人支持維持利率不變。其他官員則對這次決議投同意票。