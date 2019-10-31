誰能處理氣候變遷？或許各國央行能幫忙
最新調查顯示，全球主要央行可善用貨幣政策來幫助降低氣候變遷風險，同時還能兼顧抑制通膨及振興經濟等目標。
彼得森國際經濟研究所（PIIE）的報告顯示，各國央行可在處理氣候變遷貢獻一己之力，這取決於央行買進何種債券來刺激國內經濟成長。
撰寫這份報告的PIIE資深研究員何諾翰（Patrick Honohan）表示，央行已要求私人銀行應用新方式評估與氣候有關的金融風險，央行如果也比照辦理，將新方式應用在自身的購債計畫上，就能減少購買碳密集企業所發行的企業債；私人銀行已被要求應用這個新方式。
何諾翰也說，這項建議適用於美國聯準會（Fed）以外的各國央行，因美國法律已限制聯準會只能購買哪些類別的債券，例如政府公債、機構和房貸債券等。但歐洲央行（ECB）和其他央行擁有較多自由，能購買其他債券，等於多了一項額外的工具，有助擴大降低氣候變遷風險。
全球大型央行購債向來是為了達成貨幣政策目標，自金融危機爆發以降，央行就加速購債，作為刺激經濟成長的手段。若未來經濟陷入衰退，央行預料會再度使用這項策略，而歐洲央行或日本銀行（央行）早已購買大量債券來振興經濟。
聯準會的貨幣政策只正對兩項目標：達成通膨和就業成長目標。因此，美國獨自被排除在全球大型央行成立的綠色金融體系網路（NGFS）之外，這個網路旨在協助金融體系為處理氣候變遷風險做好準備。
聯準會主席鮑爾10月稍早表示，就他個人而言，氣候變遷「絕對是首要關注的議題」，但此議題目前的主要責任（例如處理氣候變遷）落在立法機構和聚焦於經濟的特定機構身上。他認為，自己並非身處在一個可以為了處理氣候變遷這類議題，而為此推動貨幣政策的國家。
聯準會已透過自己的監管機構處理氣候變遷議題。聯準會承認，這項議題是銀行壓力測試的一環，以確保受監管的金融機構（指銀行）已準備好處理嚴峻的氣候問題。
聯準會高層領袖向來保持謹慎，不過度干涉氣候變遷議題，因為美國目前正處於共和黨議員質疑化石燃料是否助長全球氣溫升高的政治氛圍。
根據舊金山聯準銀行今年稍早公布的研究，美國若對改變當前的趨勢毫無作為，經濟成長很可能遭受沉重打擊。該銀行執行副主席兼經濟學者盧德布斯克表示，氣候變遷這項議題和限制及適應氣候變遷，在未來幾十年對美國經濟的影響力將大幅提升。
另外，里奇蒙聯準銀行去年的報告顯示，若全球氣溫朝科學家目前認為的水準升高，將拖累美國成長率大幅趨緩。
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