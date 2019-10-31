誰能處理氣候變遷？或許各國央行能幫忙

2019-10-31 03:42 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



最新調查顯示，全球主要央行可善用貨幣政策來幫助降低氣候變遷風險，同時還能兼顧抑制通膨及振興經濟等目標。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）的報告顯示，各國央行可在處理氣候變遷貢獻一己之力，這取決於央行買進何種債券來刺激國內經濟成長。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

撰寫這份報告的PIIE資深研究員何諾翰（Patrick Honohan）表示，央行已要求私人銀行應用新方式評估與氣候有關的金融風險，央行如果也比照辦理，將新方式應用在自身的購債計畫上，就能減少購買碳密集企業所發行的企業債；私人銀行已被要求應用這個新方式。

何諾翰也說，這項建議適用於美國聯準會（Fed）以外的各國央行，因美國法律已限制聯準會只能購買哪些類別的債券，例如政府公債、機構和房貸債券等。但歐洲央行（ECB）和其他央行擁有較多自由，能購買其他債券，等於多了一項額外的工具，有助擴大降低氣候變遷風險。

全球大型央行購債向來是為了達成貨幣政策目標，自金融危機爆發以降，央行就加速購債，作為刺激經濟成長的手段。若未來經濟陷入衰退，央行預料會再度使用這項策略，而歐洲央行或日本銀行（央行）早已購買大量債券來振興經濟。

聯準會的貨幣政策只正對兩項目標：達成通膨和就業成長目標。因此，美國獨自被排除在全球大型央行成立的綠色金融體系網路（NGFS）之外，這個網路旨在協助金融體系為處理氣候變遷風險做好準備。

聯準會主席鮑爾10月稍早表示，就他個人而言，氣候變遷「絕對是首要關注的議題」，但此議題目前的主要責任（例如處理氣候變遷）落在立法機構和聚焦於經濟的特定機構身上。他認為，自己並非身處在一個可以為了處理氣候變遷這類議題，而為此推動貨幣政策的國家。

聯準會已透過自己的監管機構處理氣候變遷議題。聯準會承認，這項議題是銀行壓力測試的一環，以確保受監管的金融機構（指銀行）已準備好處理嚴峻的氣候問題。

聯準會高層領袖向來保持謹慎，不過度干涉氣候變遷議題，因為美國目前正處於共和黨議員質疑化石燃料是否助長全球氣溫升高的政治氛圍。

根據舊金山聯準銀行今年稍早公布的研究，美國若對改變當前的趨勢毫無作為，經濟成長很可能遭受沉重打擊。該銀行執行副主席兼經濟學者盧德布斯克表示，氣候變遷這項議題和限制及適應氣候變遷，在未來幾十年對美國經濟的影響力將大幅提升。