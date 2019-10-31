經濟快評／FOMC對下一次降息抱持相對審慎的態度
2019-10-31 03:18
經濟日報 編譯任中原
／綜合外電
美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）美東時間30日會議決定再降息1碼，並不意外，而市場則聚焦於FOMC的下一步動作，尤其是12月是否會再度降息。「內行看門道，外行看熱鬧」，比較這一次與9月中的會後聲明，可以發現FOMC對再一次降息抱持相對審慎的態度。
觀察重點在聲明的第二段。在這一次的聲明中指出，「當FOMC在評估聯邦資金利率目標區間的適當路徑時，將繼續監視後續資訊對經濟展望的影響」；而在9月的會後聲明中則表示「當FOMC在考量聯邦資金利率目標區間的適當路徑時，將繼續監視後續資訊對經濟展望的影響，並將採取適當行動以維持經濟擴張，勞動市場強勁，且使通膨率接近對稱性的2%目標」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
比較兩次聲明，不難發現這次聲明中只表示將「評估聯邦資金利率目標區間的適當路徑」，卻去掉了「將採取適當行動」這項比較偏向進一步降息的說法。這很可能是FOMC在暗示連續降息3碼之後，就現階段而言「保險」已經買得很夠；是否再進一步降息，要好好「評估」，因此不再以「將採取適當行動」來暗示還會再降息。
留言