FOMC 10月會議決策聲明全文

2019-10-31 03:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 廖玉玲 ／綜合外電



美國聯準會（Fed）於台北時間31日凌晨2時宣布利率調降1碼至1.5%-1.75%。以下為Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的決策聲明全文：

聯邦公開市場操作委員會自9月會議以來收到的資訊顯示，勞動力市場依然強勁，經濟活動以溫和的速度成長。近幾個月平均就業成長穩健，失業率依然處於低點。家庭支出一直以強勁的速度成長，但企業固定投資和出口依然疲軟。以12個月為基礎的指標來看，整體通膨率和扣除食品及能源的通膨率都低於2%。基於市場的通膨補償指標依然在低位；基於調查的較長期通膨預期指標幾乎沒有變化。

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為履行其法定職責，委員會尋求促進充分就業和物價穩定。鑒於全球形勢發展對經濟前景的影響以及低迷的通膨壓力，委員會決定將聯邦資金利率的目標範圍調降至1.5%-1.75%。這一行動支持委員會的看法，亦即經濟活動持續擴張、強勁的勞動力市場狀況以及通膨接近委員會的對稱性2%目標，是最可能的結果，但這種前景的不確定性仍然存在。當委員會考慮聯邦資金利率目標範圍的未來路徑時，將繼續關注最新資訊對經濟前景的影響。

在確定聯邦資金利率目標區間未來的調整時機和幅度時，委員會將評估已實現的和預期的經濟形勢，與充分就業的目標以及對稱性2%通膨目標的對比情況。這方面的評估將考慮廣泛的一系列資訊，包括衡量勞動力市場狀況的指標，通膨壓力與通膨預期指標，以及金融和國際動態的數據。

投票贊成FOMC本次貨幣政策行動的委員為：主席鮑爾、副主席威廉斯、鮑曼（Michelle W. Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、克拉瑞達（Richard H. Clarida）、伊凡思（Charles L. Evans）、夸利斯（Randal K. Quarles）和博拉德（James Bullard）。投票反對這次行動的委員為喬治（Esther L. George）以及羅森格倫（Eric S. Rosengren），他們支持維持利率在1.75%-2%不變。