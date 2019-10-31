親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Fed這回如預期降息 但暗示接下來可能暫停降息

2019-10-31 02:26經濟日報 編譯廖玉玲／綜合外電

美國聯準會Fed）於台北時間31日凌晨2時公布，聯邦資金基準利率調降1碼，至1.5%-1.75%，符合市場預期。這是聯準會今年來第三度降息。不過Fed這回會後發布的聲明，與上次比較少了「採取適當行動以支撐經濟擴張」的措詞，改為委員會「評估聯邦資金利率目標範圍的適當路經時，將繼續監測所獲得的資訊」。市場解讀此為暗示接下來可能暫停降息。

聯準會也將貼現率下調25個基點至2.25%，並重申收購國庫券的計畫。

美股與美元在決策公布後稍微轉強，道瓊指數從平盤之下轉為上漲0.1%，DXY美元指數也從平盤變成上漲。聯邦基金期貨則顯示，2019年政策寬鬆預期下滑。

聯準會在會後聲明中重申經濟前景仍存在不確定性，商業投資和出口「依然疲軟」，但勞動力市場強勁，經濟成長溫和，消費一直強勁成長。

聯準會降息1碼至1.5%-1.75%，符合市場預期。 美聯社
聯準會降息1碼至1.5%-1.75%，符合市場預期。 美聯社
分享

聯準會Fed
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

股價才創新高不久 蘋果恐又因旗下這服務再遭歐盟調查

2019-10-30 23:13

Sony財報優於預期 上修全年財測

2019-10-30 15:19

不能說的內幕！好市多員工 教你怎麼買最划算

2019-10-30 14:40

影／隱瞞737 Max缺陷 波音執行長出席聽證會遭圍剿

2019-10-30 12:43

燃油效率之爭 通用豐田等車廠挺川普立場

2019-10-30 11:58

波音執行長 承認早知737 Max控速缺失

2019-10-30 11:56

全面回收！明天無法脫歐 英國紀念幣喊卡

2019-10-30 11:25

WhatsApp控告以色列公司 用惡意軟體駭入20多國手機

2019-10-30 10:40

本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠

2019-10-30 08:54

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

貿易戰效應 全球FDI大幅萎縮

2019-10-30 00:35

三原因…美元將續揚

2019-10-30 00:34

BP淨利不夠好 股價挫

2019-10-30 00:34

Beyond Meat營收增兩倍

2019-10-30 00:34

字母Q3支出創高 侵蝕獲利

2019-10-30 00:34

金融大咖示警：各國央行拚經濟 耗盡彈藥

2019-10-30 00:34

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

台商第四波大遷徙／以廠為家vs.廠家分離

2019-10-23 00:43

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

不能說的內幕！好市多員工 教你怎麼買最划算

2019-10-30 14:40

女主播自爆「錄影都不穿內褲」 原因讓主持人吃驚

2019-10-30 21:40

和「撞臉」閨蜜開心自拍 父母看照片急報警揭身世謎

2019-10-30 12:07

日男直播攻頂富士山卻滑倒摔下山 屍體傳已尋獲

2019-10-30 16:48

美參議院通過「台北法案」 支持台灣維繫邦交

2019-10-30 09:26

抗議潮不斷局勢動盪 智利將取消主辦APEC峰會

2019-10-30 22:24

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

不怕殺錯巴格達迪！美軍4大黑科技背書 粉身碎骨賴不掉

2019-10-30 10:00

IS內奸提供獵殺巴格達迪線索 可獲7.6億元部分賞金

2019-10-30 08:39

貿易協議喬不攏 傳卡在川普要求北京爆買農產品

2019-10-30 15:41

父帶3歲兒割包皮驚見「整根切除」！換紗布淚訴：什麼都沒了...

2019-10-30 20:16

本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠

2019-10-30 08:54

不滿被姊夫蹂躪！13歲少女殘殺親姐 鐵棍毆斃「剖腹取嬰」

2019-10-30 20:37

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 10:36

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

2019-10-30 15:45

南韓盲人柔道選手假奪金 查出20位假殘疾運動員

2019-10-30 10:31

繼廢妃後 泰王再開除兩名寢宮官員

2019-10-30 17:28

原來車庫會吃人？傻婦誤闖他家1小時 過程神展開網笑噴

2019-10-30 21:42

前男友借完錢竟「意外過世」 女子兩年後驚見他死而復生

2019-10-30 14:07

全面回收！明天無法脫歐 英國紀念幣喊卡

2019-10-30 11:25

沒看錯！美要求韓國 在美國發生緊急情況時派兵

2019-10-30 17:11

美中貿易協議不確定性拖累美股走低 市場聚焦Fed決策

2019-10-30 06:56

英國會批准12月12日舉行大選 強生為脫歐孤注一擲

2019-10-30 06:34

影／浮潛以為同伴扯腳 他見血驚覺有鯊、下秒腳被扯斷

2019-10-30 16:32

影／封山季闖富士山還開直播 他才說滑就摔下山失蹤

2019-10-30 12:21

白宮：看新聞才知道智利取消APEC峰會

2019-10-30 22:57

路透：美中局部貿易協議 有可能來不及在下月簽署

2019-10-30 07:40

泰女富商遭「水泥封屍」飄惡臭 友疑似盜領120萬消失

2019-10-30 19:46

這瓶威士忌 1小杯比保時捷還貴

2019-10-30 14:43

影／隱瞞737 Max缺陷 波音執行長出席聽證會遭圍剿

2019-10-30 12:43

中國商務部：終止對台、美、日、韓聚氯乙烯徵反傾銷稅

2019-10-30 17:20

亞美尼亞大屠殺逾百年爭議 歷史緣由一次看

2019-10-30 22:27

睽違96年 英國迎來12月大選

2019-10-30 08:49

倫敦消防局長退休每年爽領550萬 大火死者家屬全力阻止

2019-10-30 20:03

華為去美化 擬結盟三安

2019-10-30 13:14

影╱非去不可的博物館餐廳！在「皇宮」喝咖啡百元平民價

2019-10-30 21:58

美眾院通過決議 承認亞美尼亞大屠殺為種族滅絕

2019-10-30 13:17

燃油效率之爭 通用豐田等車廠挺川普立場

2019-10-30 11:58

WhatsApp控告以色列公司 用惡意軟體駭入20多國手機

2019-10-30 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top