Fed這回如預期降息 但暗示接下來可能暫停降息
2019-10-31 02:26
經濟日報 編譯廖玉玲
／綜合外電
美國聯準會（Fed）於台北時間31日凌晨2時公布，聯邦資金基準利率調降1碼，至1.5%-1.75%，符合市場預期。這是聯準會今年來第三度降息。不過Fed這回會後發布的聲明，與上次比較少了「採取適當行動以支撐經濟擴張」的措詞，改為委員會「評估聯邦資金利率目標範圍的適當路經時，將繼續監測所獲得的資訊」。市場解讀此為暗示接下來可能暫停降息。
聯準會也將貼現率下調25個基點至2.25%，並重申收購國庫券的計畫。
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美股與美元在決策公布後稍微轉強，道瓊指數從平盤之下轉為上漲0.1%，DXY美元指數也從平盤變成上漲。聯邦基金期貨則顯示，2019年政策寬鬆預期下滑。
聯準會在會後聲明中重申經濟前景仍存在不確定性，商業投資和出口「依然疲軟」，但勞動力市場強勁，經濟成長溫和，消費一直強勁成長。
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