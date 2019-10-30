股價才創新高不久 蘋果恐又因旗下這服務再遭歐盟調查
2019-10-30 23:13
聯合報 編譯陳韋廷
／即時報導
蘋果股價近期創下歷史新高且持續走揚，但如今恐因在歐洲推銷旗下行動支付服務Apple Pay違反歐盟反托拉斯法，再次遭到反壟斷調查。
路透30日報導，歐盟競爭委員會在8月向線上零售商進行問卷調查，據悉調查結果顯示，透過App或其他線上零售商進行的線上支付可能遭到蘋果限制。
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Apple Pay是向電話用戶提供數種行動支付服務之一，且在歐盟範圍內被廣泛使用，而該服務跟iPhone深度結合，並提示用戶設置Apple Pay，同時也是手機預設的行動支付選項。
目前，歐盟競爭委員會尚未宣布對Apple Pay進行正式調查。此外，該委員會現在也正就Spotify對Apple Music的控訴進行調查。
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