HBO Max明春上線加量不加價 強攻影音串流市場

2019-10-30 22:30 中央社 加州貝班克29日綜合外電報導



美國電信巨擘AT&T推出的HBO Max明年5月上線，月費將和HBO一樣是14.99美元，此一加量不加價策略顯示公司積極迎戰Netflix、迪士尼和蘋果等，競逐影音串流服務市場。

路透社報導，AT&T旗下的華納媒體（Warner Media）今天舉行發布會，HBO Max的月費令財經分析師和投資人跌破眼鏡，因為較外界預期的低。此外，HBO Max將推出新的「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）熱門影集，來勢洶洶。

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據預估，HBO Max至2025年將有7500萬至9000萬名訂戶，其中將有約5000萬人來自美國。HBO Max預計至2025年將在美國創造約50億美元營收。

AT&T先前斥資1340億美元併購時代華納（Time Warner）和衛星電視服務供應商DirecTV，因此負債累累。如今推出HBO Max可謂下不小賭注。

AT&T主管表示，2025年前將挹注高達40億美元，為HBO Max增添內容。不過，AT&T前一天才剛公布不太亮眼的第3季獲利。

不過，AT&T的投資遠不及最大競爭對手Netflix：Netflix今年投資150億美元打造影音內容。儘管如次，AT&T和華納媒體的主管們確信，他們有蘋果（Apple Inc.）、迪士尼（Walt Disney Co.）和亞馬遜（Amazon.com）所缺乏的內容和呈現方式。

華納媒體執行長史坦基（John Stankey）本月告訴路透社，AT&T目前在美國地區的約1000萬名訂戶明年春天將能使用HBO Max，且不需額外付費。

持有AT&T約350萬股份的投資顧問公司Levin Easterly Partners總裁韓德爾（Sam Hendel）指出：「HBO Max定價14.99美元，既不損害HBO現有獲利基礎，也考量串流影音服務的競爭環境，是良好平衡。」

韓德爾認為，HBO Max提供的內容極為強勁，將受投資人和消費者歡迎。