蘋果預計明年iPhone出貨重返成長 受5G手機帶動
2019-10-30 20:33
經濟日報 編譯湯淑君
／綜合外電
彭博資訊報導，知悉蘋果公司產品推出計畫的人士透露，蘋果預期明年iPhone銷售將重返成長軌道，因為屆時推出的5G版手機將刺激需求。
知情人士說，蘋果預計明年推出超過四款新機款，可能包含4G和5G版，以及一款取代iPhone SE的平價機款，並預測2020年iPhone出貨量可望超過2億支。相形之下，分析師估計2019年iPhone出貨量約1.7億支到1.9億支。
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但這名消息人士表示，蘋果醞釀明年推出的iPhone機款尚未定案，上述計畫仍可能更動。
三星電子、華為等手機大廠已經推出5G手機，但蘋果選擇等到明年才推出，足足比主要競爭對手晚了一年多，部分因素是想確定全球5G網路已可支援真正的5G使用者體驗。日經新聞30日報導，蘋果公司正告知供應商，預估明年至少將出貨8,000萬支5G版iPhone。
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