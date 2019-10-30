蘋果傳動員供應商 準備明年推出首款5G iPhone

2019-10-30 18:54 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



蘋果公司為力抗華為，據傳正在動員供應商，準備明年推出旗下首款5G iPhone，並將採用有機發光二極體（OLED）螢幕與美國行動晶片大廠高通（Qualcomm）的數據機晶片，而此舉可能使全球電信業者加快布建5G基礎設施的腳步。

日經新聞引述知情人士報導，這將是蘋果首度推出5G手機，屆時會有三種機型，且蘋果已制定積極銷售目標，計劃新款5G手機的出貨量至少會有8,000萬支，高於往年新機的7,500萬-8,000萬支。

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消息人士透露，三款新iPhone都搭載最先進5G數據機晶片，亦即高通設計的X55；新機並將使用蘋果新一代處理器A14，且該處理器將採用由台積電生產的5奈米晶片。

此外，蘋果新iPhone至少會有兩款使用可撓式OLED螢幕。目前三星電子與華為的高階機種都採用OLED螢幕。