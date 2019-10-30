Sony財報優於預期 上修全年財測
2019-10-30 15:19
經濟日報 編譯黃淑玲
日本娛樂及電子產品大廠Sony上季財報優於預期，加上智慧手機使用的影像感應器需求強勁，宣布調升全年獲利目標。
Sony上季營業利益為2,790億日圓，高於分析師預估的2,371億日圓。會計年度營業利益的預估，則從原本的8,100億日圓上修為8,400億日圓（77億美元）。
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上季Sony營業利益2,790億日圓，優於彭博訪調分師預期的2,371億日圓。Jefferies Group資深分析師Atul Goyal說：「Sony的全年財務目標起點真的太低，所以調高財測一點也不令人意外。」他表示，該公司的遊戲事業成長已趨緩，因為目前正處於遊戲主機轉換期，但影像感測器的需求強勁，
不過Sony將全年的淨銷售預期降低了，由6.8兆日圓，下調到8.4兆日圓。
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