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波音執行長 承認早知737 Max控速缺失

2019-10-30 11:56世界日報 記者張聲肇／綜合報導

波音公司執行長米倫伯格(Dennis Muilenburg)29日在國會參院作證時承認，知道波音737 Max飛機的控速系統有問題，但不知細節；參議員們不客氣的質問他，甚至用「讓乘客搭乘飛行棺材」來指責他。

波音執行長米倫伯格29日在參院作證(右前)，家屬則在後面高舉空難死者的照片。 (...
波音執行長米倫伯格29日在參院作證(右前)，家屬則在後面高舉空難死者的照片。 (美聯社)
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印尼航空波音737 Max班機墜毀洽逢一周年，隨後一架衣索比亞同型客機又因類似問題墜毀，總共造成346人死亡，同型飛機全球停飛。

參議員主要盤問，波音管理階層是不是隱藏了什麼資訊，不讓外界知道？米倫伯格說，「我們犯了錯，有些事情做錯了。」

他低調的回應還是讓某些參議員火大，認為他們問的造成兩架飛機慘案的控速軟體與操作方法問題，他根本沒有回答。

民主黨籍參議員布魯門索(Richard Blumenthal，康州)指出，飛行員根本沒有接收過新裝的控速系統操作訓練，出事後波音卻想把責任推給飛行員。

他說，飛行員和乘客根本就沒有機會，波音決定把控速系統問題掩蓋住，不讓飛行員知道，等於讓他們開著、搭乘著「空中棺材！」

民主黨的譚美‧達克沃斯(Tammy Duckworth，伊利諾州)說，因為波音沒有告訴飛行員，和早期客機不同的新控速軟體在機鼻下墜時該如何處理，註定飛行員無法駕馭下墜的飛機。

她生氣的指著出席聽證會的受害者家屬，對米倫伯格說，波音沒有對參院商業委員會，以及看著這場聽證會的家屬說實話，家屬們因此更加痛苦。

米倫伯格否認波音責怪飛行員，但今年春天到夏天，他好幾次公開發言都說，兩次墜機都是「一連串事件」造成的，明顯在「分散」責任，暗示飛行員也該分攤責任。

參院商業委員會聽完波音商業飛機首席工程師漢米爾頓(John Hamilton)報告後，委員會主席魏克(Roger Wicker，共和黨)說，「兩大事故是完全可以預防的。」

米倫伯格30日將出席眾院委員會的聽證會。

波音棺材民主黨
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