燃油效率之爭 通用豐田等車廠挺川普立場

2019-10-30 11:58 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



加州政府和川普政府針對汽車燃油效率，意見相左，鬧到法庭；通用、豐田等車廠支持川普政府立場，認為州政府無權訂立燃油效率及排放標準。

通用、豐田等車廠支持川普政府立場，認為州政府無權訂立燃油效率及排放標準。圖為加州101號公路上的車陣。(Getty Images) 分享 facebook

川普政府打算把全國汽車能源效率標準降回歐巴馬政府之前，加州的環境保衛基金提出訴訟反對，飛雅特克萊斯勒等十幾家大小車廠28日聯合宣布，它們將出庭表示意見，支持聯邦政府立場。

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汽車界組成「永續汽車業規範聯盟」認為兩級政府立場不一，讓業者難以適從，生產成本增加，等於處罰消費者，「我們有義務站出來」在這場官司裡表示意見。

汽車界只有寶馬(BMW)、福特、福斯和本田這四家大廠站在加州政府這邊，主張加州政府的決策正確，汽車排放及能源標準應該比川普政府提議的更嚴格。

今年9月，這四家贊成高標準節能車的車廠表態後，川普宣布，加州無權自定違背聯邦標準的能源效率標準。

歐巴馬政府2016年下台前，推出要求汽車製造商生產省油車的政策，規定2021年前出產的汽車，每加崙必須達到30哩，到2025年，要提高到每加崙汽油可以跑36哩；目前的標準是每加崙26哩。

川普政府認為凍結燃油效率標準，可讓汽車製造商2025年前，把每輛汽車的生產成本降低2700元。歐巴馬時代的環保署認為，這個估計誇大了一倍有餘，環保界也認為好處沒那麼大。

川普政府說，不急著提高能源效率標準，車廠可以生產出更安全、更便宜的新型車輛。

環保團體認為這2700元「降低的成本」，沒有把節油車讓車主省下的油費計算進去，例如，「消費者報導」8月份的研究報告說，根據2021年前排放及效率標準製造的汽車，會讓車主多付出3300元油費。

許多汽車廠其實也不是完全反對加州提出的燃油效率標準，只是認為不該像歐巴馬政府訂立的那麼「嚴苛」。