串流電視太擠 Sony放棄、AT&T搶進
2019-10-30 11:32
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
Sony表示，由於競爭加劇，計劃明年初關閉PlayStation Vue串流電視服務。美國AT&T則宣布，將於明年5月推出HBO Max串流影片服務，與迪士尼、Netflix、蘋果、亞馬遜互別苗頭。
PlayStation Vue於2015年推出，讓用戶通過PlayStation 4、Roku和其他設備觀看和錄製網路直播節目。Sony周二表示，這項服務將於明年1月底終止，未來將專注於核心遊戲事業。
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Sony在聲明中表示，「遺憾的是，競爭激烈的付費電視業進展化比預期緩慢，卻要負擔昂貴的內容和網路協議。」Sony這幾個月來面臨Third Point等股東要求精簡事業的壓力。
AT&T同日則宣佈，HBO Max明年推出後，預料2025年用戶數達到7,500萬至9,000萬，將把HBO與華納兄弟（Warner Bros.）龐大的電影內容，以及《六人行》（Friends）和《宅男行不行》等熱門影片的電視內容整合在一起。HBO Max也在斥巨資購買其他公司熱門節目的版權，像是Viacom 旗下《南方四賤客》(South Park)。
AT&T併購時代華納後，調整並整合原有WarnerMedia的服務，包裝後重新推出HBO Max。
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