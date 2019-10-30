Sony「輕資產」戰略轉向 著眼5G興起和智機以外市場

2019-10-30 11:17 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



Sony力抗維權投資人要求分拆半導體事業的要求，推進規模100億日圓（9.2億美元）半導體廠興建計畫；促使Sony輕資產戰略轉向的因素除了5G網路的興起以及智慧手機以外的潛在市場，也是因為Sony的娛樂事業面臨Google、迪士尼等對手的強大競爭。

日經新聞報導，Sony準備投入巨資在長崎新廠，生產智慧手機鏡頭使用的影像感測器半導體，看好未來5G普及帶動的高階手機相機需求。

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Sony原本致力於發展成為「擁有紮實技術基礎的創意娛樂公司」，但對該其領先業界的影像感測器之依賴程度日益加深。目前，Sony的整體盈利中，15%來自包括影像感測器在內的半導體事業。

拜企業瘦身、削減成本所賜，Sony得以推動最新投資策略。上個會計年度，Sony繳出歷來最佳的82億美元營業利益成績，各事業的獲利普遍強勁，包括遊戲、音樂、平板電視及半導體。營運現金流量則突破68億美元。

加碼投資半導體事業，反映Sony對影像感測器前景的信心。Sony認為，智慧手機以外的許多連網裝置產品之晶片需求，將隨著5G技術的興起成為主流。

Sony的最新投資策略並非輕率決定，過去的慘痛教訓記憶猶新，尤其是智慧手機需求仍充滿不確定性。一旦需求下滑，可能使Sony陷入耗費大量成本，卻無法獲得預期報酬的困境。