親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

Sony「輕資產」戰略轉向 著眼5G興起和智機以外市場

2019-10-30 11:17經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

Sony力抗維權投資人要求分拆半導體事業的要求，推進規模100億日圓（9.2億美元）半導體廠興建計畫；促使Sony輕資產戰略轉向的因素除了5G網路的興起以及智慧手機以外的潛在市場，也是因為Sony的娛樂事業面臨Google、迪士尼等對手的強大競爭。

日經新聞報導，Sony準備投入巨資在長崎新廠，生產智慧手機鏡頭使用的影像感測器半導體，看好未來5G普及帶動的高階手機相機需求。

Sony原本致力於發展成為「擁有紮實技術基礎的創意娛樂公司」，但對該其領先業界的影像感測器之依賴程度日益加深。目前，Sony的整體盈利中，15%來自包括影像感測器在內的半導體事業。

拜企業瘦身、削減成本所賜，Sony得以推動最新投資策略。上個會計年度，Sony繳出歷來最佳的82億美元營業利益成績，各事業的獲利普遍強勁，包括遊戲、音樂、平板電視及半導體。營運現金流量則突破68億美元。

加碼投資半導體事業，反映Sony對影像感測器前景的信心。Sony認為，智慧手機以外的許多連網裝置產品之晶片需求，將隨著5G技術的興起成為主流。

Sony的最新投資策略並非輕率決定，過去的慘痛教訓記憶猶新，尤其是智慧手機需求仍充滿不確定性。一旦需求下滑，可能使Sony陷入耗費大量成本，卻無法獲得預期報酬的困境。

不過，感測器的前景正持續好轉。一些產業預估，2018年至2023年，全球需求將擴張60%，部分原因是智慧手機搭載多鏡頭的趨勢，另外則是5G技術將帶動物聯網（IoT）的應用需求升高，包括自駕車、工廠自動化等。

Sony看好5G帶動半導體需求，決定大舉投資。 路透
Sony看好5G帶動半導體需求，決定大舉投資。 路透
分享

半導體長崎5G智慧手機Sony物聯網自駕車
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

WhatsApp控告以色列公司 用惡意軟體駭入20多國手機

2019-10-30 10:40

燃油效率之爭 通用豐田等車廠挺川普立場

2019-10-30 11:58

波音執行長 承認早知737 Max控速缺失

2019-10-30 11:56

本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠

2019-10-30 08:54

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

貿易戰效應 全球FDI大幅萎縮

2019-10-30 00:35

三原因…美元將續揚

2019-10-30 00:34

BP淨利不夠好 股價挫

2019-10-30 00:34

Beyond Meat營收增兩倍

2019-10-30 00:34

字母Q3支出創高 侵蝕獲利

2019-10-30 00:34

金融大咖示警：各國央行拚經濟 耗盡彈藥

2019-10-30 00:34

從賠4億美元到賺1億，馬斯克做了什麼，特斯拉3個月交出「神反轉」財報？

2019-10-29 16:27

政治廣告內容不實？臉書250員工致函高層：我們反對

2019-10-29 15:03

網紅開豪華轎車的瘋狂生活 改變了汽車行銷手法

2019-10-29 14:15

傳Google有意求親 Fitbit股價一度飆漲40%

2019-10-29 10:51

Tiffany傳將拒絕LVMH求婚

2019-10-29 00:43

倉儲龍頭安博 砸鉅資併同業

2019-10-29 00:43

維京銀河借殼上市 首家太空旅遊公司將掛牌

2019-10-29 00:43

亞洲首富要打造「印度版阿里」

2019-10-29 00:43

英脫期限 延至明年1月31日

2019-10-29 00:42

美股基金 失血千億美元

2019-10-28 23:41

亞太發行綠債規模 創高

2019-10-28 23:34

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

台商第四波大遷徙／以廠為家vs.廠家分離

2019-10-23 00:43

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

豪乳擋不住！車模扯衣險露點 網痛批：傷風敗俗

2019-10-29 22:15

巴格達迪DNA鑑定無誤 竟是因為內褲被偷去比對

2019-10-29 21:04

從賠4億美元到賺1億，馬斯克做了什麼，特斯拉3個月交出「神反轉」財報？

2019-10-29 16:27

影／恐怖情人！傳數千封簡訊要男友去死 他畢業前尋短

2019-10-29 13:11

滯留馬尼拉機場兩周 伊朗選美皇后拒遣返「我會被殺」

2019-10-29 17:52

突襲巴格達迪立大功 軍犬萌照曝光名字保密

2019-10-29 21:13

美參議院通過「台北法案」 支持台灣維繫邦交

2019-10-30 09:26

18禁走光女星「開車撞牛郎男友」 網酸：拍A片賺來的錢都花掉了

2019-10-29 20:39

庫德族滲透 IS首腦死於「無間道」

2019-10-29 23:32

影／以她為名！行動代號凱拉穆勒 紀念遭IS虐殺女志工

2019-10-29 13:16

電線短路 點燃史上最大加州野火

2019-10-29 23:23

IS內奸提供獵殺巴格達迪線索 可獲7.6億元部分賞金

2019-10-30 08:39

天外墜落物體傳巨響 婦人驚見三星「衛星」在自家後院

2019-10-29 16:51

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

網紅開豪華轎車的瘋狂生活 改變了汽車行銷手法

2019-10-29 14:15

影／抗癌教師彌留苦撐 與初生女兒相擁3小時後離世

2019-10-29 11:56

「收斂同性戀性向 就升官」 警控上司歧視獲賠2000萬

2019-10-29 11:59

移民不斷湧入歐洲！你不知道的人口販運悲歌

2019-10-29 15:28

IS新領袖卡達許 凶殘劊子手、人稱毀滅者

2019-10-29 13:46

巴格達迪遺體海葬 川普想公開獵補畫面

2019-10-29 14:16

川普宣稱 巴格達迪頭號接班人也遭美軍殲滅

2019-10-29 21:39

三原因…美元將續揚

2019-10-30 00:34

本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠

2019-10-30 08:54

不怕殺錯巴格達迪！美軍4大黑科技背書 粉身碎骨賴不掉

2019-10-30 10:00

電話門重大進展！ 在川普電話線上收聽的白宫官員今作證

2019-10-29 11:57

拿到巴格達迪的內褲、血液 庫德族線民突襲立大功

2019-10-29 13:44

金融大咖示警：各國央行拚經濟 耗盡彈藥

2019-10-30 00:34

印尼總統獨特盤腿坐姿 一票人挑戰都失敗

2019-10-29 18:05

美中貿易協議不確定性拖累美股走低 市場聚焦Fed決策

2019-10-30 06:56

投資人最愛的銀行卻限制員工喝水、用會議室也要付錢？

2019-10-30 09:12

影／加州野火沒在怕！蓋蒂博物館 重金打造成防火碉堡

2019-10-29 18:05

倫敦大樓火災調查報告 消防隊這個指令造成72死慘劇

2019-10-29 20:14

英國會批准12月12日舉行大選 強生為脫歐孤注一擲

2019-10-30 06:34

活靈活現描述獵殺IS首腦 川普應是聽二手轉述

2019-10-29 15:28

「我是雨男，招來三個颱風」 日本防衛大臣失言挨批

2019-10-29 21:53

科學家指人類起源地找到了 在波札那北部

2019-10-29 14:29

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 10:36

路透：美中局部貿易協議 有可能來不及在下月簽署

2019-10-30 07:40

川普想公開獵捕巴格達迪畫面 歐巴馬未釋出賓拉丹影像

2019-10-29 12:34

歐盟正式同意 英國脫歐期限延至明年1月底

2019-10-30 02:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top