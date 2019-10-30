本田、日立傳將整併四公司 形成日本第三大汽車零件廠
2019-10-30 08:54
經濟日報 編譯黃淑玲
／綜合外電
日本讀賣新聞報導，本田汽車（Honda）和日立（Hitachi）將合併旗下四家汽車零組件製造事業，合併後可望成為日本第三大汽車零組件製造商。
讀賣新聞這篇未說明消息來源的報導指出，要合併的四個汽車零件公司分別是：日立汽車系統、京濱、昭和和日信工業。讀賣新聞說，合併案可能在日立今天（30日）公布財報時，正式對外宣布。
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日立發言人Ryuhei Tanaka在彭博資訊查證此消息時說：「我們正在考量多個增進公司價值的選擇方案，但目前還沒有做出任何決定。」
因應全球汽車需求趨緩以及投入更多資金研發電動車和自駕車，日本最大汽車製造商豐田（Toyota）也積極整合供應鏈。日立近來則在進行集團重塑，賣掉非核心資產。
美國與中國這兩個最大的出口市場需求不振，本田與豐田現都已調降今年全年的獲利與銷售預期。
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