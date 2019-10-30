油價受庫存下滑預期支撐 金價走低市場等待Fed決策
2019-10-30 08:20
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
油價周二收復失地小幅下跌，市場關注美中貿易緊張局勢緩解跡象。金價走低，投資人普遍預期美國聯準會（Fed）本周將再度降息。
布蘭特原油期貨上漲0.02美元或0.03%，結算價報每桶61.59美元。西德州原油期貨下跌0.27美元或0.28%，結算價報每桶55.54美元。
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市場預期上周美國成品油庫存下降，因煉油廠開工率仍低，預估汽油庫存可能減少220萬桶，連續五周下降，餾分油庫存料連續第六周下降，減少240萬桶。
紐約Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「市場愈發關注成品油庫存，支撐原油價格。」
美國能源資訊署（EIA）數據顯示，美國煉油廠9月因季節性維修而減產，截至10月18日當周的開工率仍處於約85%的低點。
美國官員表示，美中仍時貿易協定可能無法及時讓美中領導人下個月在智利簽署，削弱了石油市場的樂觀情緒。美中的緊張跡象仍然不穩定，衝擊原油價格。市場人士認為，貿易戰減緩全球經濟成長，抑制石油需求。
黃金周二跌至一周低點，因美中貿易協議的前景提振風險資產需求人氣，市場等待Fed本周利率決策。
黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1,487.54美元。美國黃金期貨下跌0.3%，結算價報每英兩1,490.70美元。
TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney表示：「金價繼續走低，因為目前投資人普遍看好美中貿易協議和英國脫歐的進展。」
投資人預期，Fed將本周利率決策會議降息25個基點，今年第三度降息。Chris Gaffney說：「市場將關注Fed主席鮑爾對全球經濟成長放緩的強調程度，如果他強調這一點，將提高市場對進一步調降利率的預期，提振金價。」
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