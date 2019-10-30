特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



電動車大廠特斯拉（Tesla）雖在上季（第3季）意外獲利，但最新得到的細節資料顯示特斯拉上季在最大市場美國市場的銷售大幅滑落近40%，引發投資人擔憂，股價在周二（29日）下挫3.5%，盤後交易還繼續跌。

彭博資訊報導，根據特斯拉周二呈報的資料，上季在美國市場旳銷售由去年同期的51.3億美元減少到31.3億美元。儘管全球總體交車量在第3季仍是成長，且創下9.7萬輛的新紀錄，但這大部分來自特斯拉毛利率最低的Model 3車款。

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彭博說，特斯拉第3季在中國市場銷售額由4.09億美元成長到6.99億美元，標示為「其他市場」的銷售也增加，由7.84億美元成長到18億美元。