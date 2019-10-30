親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

這樣的贊助我不要？ 英國藝術圈兩難的「藝文漂白」

年輕人是大選關鍵選民？ 民進黨未必占優勢

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

電動車大廠特斯拉（Tesla）雖在上季（第3季）意外獲利，但最新得到的細節資料顯示特斯拉上季在最大市場美國市場的銷售大幅滑落近40%，引發投資人擔憂，股價在周二（29日）下挫3.5%，盤後交易還繼續跌。

彭博資訊報導，根據特斯拉周二呈報的資料，上季在美國市場旳銷售由去年同期的51.3億美元減少到31.3億美元。儘管全球總體交車量在第3季仍是成長，且創下9.7萬輛的新紀錄，但這大部分來自特斯拉毛利率最低的Model 3車款。

彭博說，特斯拉第3季在中國市場銷售額由4.09億美元成長到6.99億美元，標示為「其他市場」的銷售也增加，由7.84億美元成長到18億美元。

Roth分析師Craig Irwin因為考量到特斯拉的毛利率欠缺永續性，調降特斯拉評價，由中立改為賣出，目標價249美元。

特斯拉（Tesla）上季在美銷售下滑近四成。 路透
特斯拉（Tesla）上季在美銷售下滑近四成。 路透
分享
特斯拉各地營收：在美國營收驚跌四成。圖／擷自彭博
特斯拉各地營收：在美國營收驚跌四成。圖／擷自彭博
分享

特斯拉電動車
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

貿易戰效應 全球FDI大幅萎縮

2019-10-30 00:35

三原因…美元將續揚

2019-10-30 00:34

BP淨利不夠好 股價挫

2019-10-30 00:34

Beyond Meat營收增兩倍

2019-10-30 00:34

字母Q3支出創高 侵蝕獲利

2019-10-30 00:34

金融大咖示警：各國央行拚經濟 耗盡彈藥

2019-10-30 00:34

從賠4億美元到賺1億，馬斯克做了什麼，特斯拉3個月交出「神反轉」財報？

2019-10-29 16:27

政治廣告內容不實？臉書250員工致函高層：我們反對

2019-10-29 15:03

網紅開豪華轎車的瘋狂生活 改變了汽車行銷手法

2019-10-29 14:15

傳Google有意求親 Fitbit股價一度飆漲40%

2019-10-29 10:51

Tiffany傳將拒絕LVMH求婚

2019-10-29 00:43

倉儲龍頭安博 砸鉅資併同業

2019-10-29 00:43

維京銀河借殼上市 首家太空旅遊公司將掛牌

2019-10-29 00:43

亞洲首富要打造「印度版阿里」

2019-10-29 00:43

英脫期限 延至明年1月31日

2019-10-29 00:42

美股基金 失血千億美元

2019-10-28 23:41

亞太發行綠債規模 創高

2019-10-28 23:34

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

台商第四波大遷徙／以廠為家vs.廠家分離

2019-10-23 00:43

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

豪乳擋不住！車模扯衣險露點 網痛批：傷風敗俗

2019-10-29 22:15

巴格達迪DNA鑑定無誤 竟是因為內褲被偷去比對

2019-10-29 21:04

人類起源地找到了！波札那尚比西河 20萬年前豐沃湖區

2019-10-29 10:03

從賠4億美元到賺1億，馬斯克做了什麼，特斯拉3個月交出「神反轉」財報？

2019-10-29 16:27

影／恐怖情人！傳數千封簡訊要男友去死 他畢業前尋短

2019-10-29 13:11

滯留馬尼拉機場兩周 伊朗選美皇后拒遣返「我會被殺」

2019-10-29 17:52

川普：看追捕巴格達迪像看電影 紐時解析他看到了什麼

2019-10-29 10:19

突襲巴格達迪立大功 軍犬萌照曝光名字保密

2019-10-29 21:13

影／以她為名！行動代號凱拉穆勒 紀念遭IS虐殺女志工

2019-10-29 13:16

18禁走光女星「開車撞牛郎男友」 網酸：拍A片賺來的錢都花掉了

2019-10-29 20:39

電線短路 點燃史上最大加州野火

2019-10-29 23:23

天外墜落物體傳巨響 婦人驚見三星「衛星」在自家後院

2019-10-29 16:51

庫德族滲透 IS首腦死於「無間道」

2019-10-29 23:32

影／抗癌教師彌留苦撐 與初生女兒相擁3小時後離世

2019-10-29 11:56

「收斂同性戀性向 就升官」 警控上司歧視獲賠2000萬

2019-10-29 11:59

網紅開豪華轎車的瘋狂生活 改變了汽車行銷手法

2019-10-29 14:15

移民不斷湧入歐洲！你不知道的人口販運悲歌

2019-10-29 15:28

IS新領袖卡達許 凶殘劊子手、人稱毀滅者

2019-10-29 13:46

巴格達迪遺體海葬 川普想公開獵補畫面

2019-10-29 14:16

川普宣稱 巴格達迪頭號接班人也遭美軍殲滅

2019-10-29 21:39

電話門重大進展！ 在川普電話線上收聽的白宫官員今作證

2019-10-29 11:57

拿到巴格達迪的內褲、血液 庫德族線民突襲立大功

2019-10-29 13:44

影／加州野火沒在怕！蓋蒂博物館 重金打造成防火碉堡

2019-10-29 18:05

倫敦大樓火災調查報告 消防隊這個指令造成72死慘劇

2019-10-29 20:14

印尼總統獨特盤腿坐姿 一票人挑戰都失敗

2019-10-29 18:05

三原因…美元將續揚

2019-10-30 00:34

科學家指人類起源地找到了 在波札那北部

2019-10-29 14:29

川普想公開獵捕巴格達迪畫面 歐巴馬未釋出賓拉丹影像

2019-10-29 12:34

活靈活現描述獵殺IS首腦 川普應是聽二手轉述

2019-10-29 15:28

反抗滅絶！他放棄高薪金融工作 去為地球奮戰

2019-10-29 14:32

「我是雨男，招來三個颱風」 日本防衛大臣失言挨批

2019-10-29 21:53

美中貿易協議不確定性拖累美股走低 市場聚焦Fed決策

2019-10-30 06:56

金融大咖示警：各國央行拚經濟 耗盡彈藥

2019-10-30 00:34

政治廣告內容不實？臉書250員工致函高層：我們反對

2019-10-29 15:03

傳Google有意求親 Fitbit股價一度飆漲40%

2019-10-29 10:51

貼身衣物洩IS首腦行蹤 庫德族情報助美突襲成功

2019-10-29 11:36

特斯拉上季意外獲利的背後：美國市場銷售驚跌四成

2019-10-30 08:16

巴格達迪巢穴檔案解讀耗時 短期難再追擊IS

2019-10-29 15:01

「多一些年輕聲音！」19歲台裔當選紐西蘭市議員 參選保證金不到4000元

2019-10-29 15:58

英女王找人幫她把鞋穿軟？ 王室助理出書揭露小秘密

2019-10-29 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top