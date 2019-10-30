加幣在央行決議前表現殿底 因美元空頭回補 英鎊持穩
2019-10-30 08:00
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
加幣表現墊底，投資人在周三加拿大央行政策會議前夕回補美元兌加幣空頭部位。英鎊走低，英國國會決定於12月12日舉行大選。
加拿大央行料將維持利率不變，聯儲會料將在同一天降息。這是加幣五個交易日來首次下跌。不過加幣仍是今年以來表現最好的G-10貨幣，兌美元上漲了4.2%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
美元兌加幣升值0.3%至1.3091加幣，為近四周最大漲幅；稍早觸及1.3042的7月以來低點。
富國銀行的Brendan McKenna說：「市場預料加拿大央行可能會開始轉向略偏鴿派的立場，特別是如果Fed明天降息的話。」
英鎊兌美元微跌0.04%至1.2857美元。歐元兌美元升0.1%至1.1111美元。美元兌日圓跌0.1%至108.84日圓，日本央行將於周四公布政策決定，多數經濟學家預期按兵不動。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至97.690。
澳幣兌美元升0.4%至0.6865美元。
留言