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加幣在央行決議前表現殿底 因美元空頭回補 英鎊持穩

2019-10-30 08:00經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

加幣表現墊底，投資人在周三加拿大央行政策會議前夕回補美元兌加幣空頭部位。英鎊走低，英國國會決定於12月12日舉行大選。

加拿大央行料將維持利率不變，聯儲會料將在同一天降息。這是加幣五個交易日來首次下跌。不過加幣仍是今年以來表現最好的G-10貨幣，兌美元上漲了4.2%。

美元兌加幣升值0.3%至1.3091加幣，為近四周最大漲幅；稍早觸及1.3042的7月以來低點。

富國銀行的Brendan McKenna說：「市場預料加拿大央行可能會開始轉向略偏鴿派的立場，特別是如果Fed明天降息的話。」

英鎊兌美元微跌0.04%至1.2857美元。歐元兌美元升0.1%至1.1111美元。美元兌日圓跌0.1%至108.84日圓，日本央行將於周四公布政策決定，多數經濟學家預期按兵不動。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至97.690。

澳幣兌美元升0.4%至0.6865美元。

加幣仍是今年以來表現最好的G-10貨幣，兌美元上漲了4.2%。路透
加幣仍是今年以來表現最好的G-10貨幣，兌美元上漲了4.2%。路透
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