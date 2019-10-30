AMD財報財測符合預期 持續挑戰英特爾
2019-10-30 07:53
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
美國晶片大廠超微（AMD）周二盤後公布財報，最受關注的資料中心事業表現符合公司目標，上季營收和第4季財測符合預期，盤後股價變動不大。
行動裝置成為主流後，個人電腦營收成長陷入停滯，超微和競爭對手英特爾的成長都仰賴資料中心使用的晶片。AMD本季營收估為21億美元，上下浮動0.5億美元，符合分析師預期，也代表AMD在與英特爾的競爭中取得優勢。
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AMD在執行長蘇姿丰帶領下已推出許多新產品，評論和一些客戶都表示其競爭性或功能優於英特爾，推升AMD股價今年以來上漲79%。目前，投資人希望見到AMD新產品帶來更多訂單的佐證。
蘇茲丰在法說會表示，AMD的近程目標是明年中把伺服器CPU的市占率提升至兩位數，目前的進展維持正軌，有望實現目標。
--AMD第3季營收成長9%至18億美元，略低於分析師預估的18.1億美元。
--Q3每股盈餘（EPS）0.18美元，符合市場預期。
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