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美中貿易協議不確定性拖累美股走低 市場聚焦Fed決策

2019-10-30 06:56經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周二下跌，因美中可能無法在下個月的智利峰會期間簽署貿易協議，且一系列企業財報拖累美股表現；市場等待美國聯準會（Fed）本周的利率決策。

道瓊工業指數下跌20.04點或0.7%，跌至27,070.68點，標普500指數下跌2.54點或0.08%，報3,036.88點，那斯達克指數下跌49.14點或0.59%，至8,276.85點。

對美中達成貿易協議的樂觀情緒以及預期Fed本周再次降息的預期，推升美股在過去幾個交易日上漲，標普500指數周二再度改寫盤中歷史高點。但美國政府官員表示，美中貿易磋商可能無法及時完成，讓兩國領導人下個月在智利簽署。

TD Ameritrade駐芝加哥首席市場策略師JJ Kinahan表示：「儘管股市下滑，但沒有出現嚴重的拋售壓力。投資人應該依據財報進行交易，而不是根據傳言和暗示，這才是市場應該有的運作方式。」

對美中貿易談判進展敏感的科技股下跌，收跌0.92%。

製藥商默沙東和輝瑞公布第3季財報後，股價分別上漲3.5%及2.5%，支撐道指和標普指數。醫療保健板塊上漲1.16%，為周二表現最佳類股。

Google母公司字母股價下挫2.20%，拖累那斯達克指數；Google上季財報顯示，成本上升導致盈利不如預期。

通用汽車股價上漲4.28%，因上季獲利優於預期，但通用下修2019年財測，因日前舉行的罷工導致北美地區業務陷入停滯。

Beyond Meat股價崩跌22.22%，該公司表示，由於競爭加劇，需要提供更多的門市折扣。

Refinitiv數據顯示，標普500指數成分股企業第2季的盈利大多優於預期，迄今已公布財報的236家企業中，逾77%的盈利優於預期，但分析師仍預計第3季度盈利將下降1.9%。

本周即將公布財報的重要企業還包括蘋果、臉書及石油巨頭埃克森美孚、雪佛龍。此外，市場也把焦點轉向Fed利率決策，市場普遍預其Fed本周將進行今年第三度降息，把基準利率調降25個基點。

美股周二下跌，美中貿易談判進展可能有變。 路透
美股周二下跌，美中貿易談判進展可能有變。 路透
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