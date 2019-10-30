飛雅特克萊斯勒和PSA集團傳探詢合併的可能性
2019-10-30 06:48
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
彭博引述知情人士報導，飛雅特克萊斯勒汽車和法國汽車製造商PSA集團正在評估合併的可行性，這項潛在交易將重塑全球汽車業並打造一個足以抗衡福斯汽車的歐洲汽車帝國。
以討論內容未公開為由要求匿名的知情人士表示，兩家公司正在就合併進行協商。一位知情人士說，根據最近的一項提議，標緻品牌的所有者PSA將成為收購方，法方將在董事會席位方面占據優勢。
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華爾街日報率先報導相關消息。受此消息提振，飛雅特克萊斯勒周二股價在美國交易中大漲7.6%。
這個義大利-美國汽車製造商與歐洲第二大汽車製造商PSA若是合併，將創建一家當前市值達470億美元的全球公司，與日本的本田汽車規模相當。
兩名知情人士說，PSA董事會將於法國時間周三下午舉行一次特別會議。一位知情人士說，兩家公司已經討論了由PSA執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）在合併後的公司中擔任同一職務，飛雅特的創始人Agnelli家族的接班人John Elkann擔任董事長。
幾個月前，飛雅特克萊斯勒和PSA洽詢建立夥伴關係，聯合投資在歐洲生產汽車。6月，飛雅特克萊斯勒與法國競爭對手雷諾汽車的談判破局。
法國政府將在交易中發揮關鍵作用，因為法國是PSA的最大所有人之一。PSA的品牌包括標緻，歐寶和雪鐵龍。知情人士強調，局勢不斷變化，不能保證會達成協議。飛雅特克萊斯勒，PSA和法國財政部的代表均不予置評。
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