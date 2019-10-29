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叫車一哥進軍金融服務 Uber Money先在美國試水溫

2019-10-29 22:58經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

叫車龍頭Uber宣布成立Uber Money部門，推出包括數位錢包、全新的Uber信用卡和簽帳金融卡等一系列金融服務，除了讓旗下400萬名司機擁有手機數位帳戶，更藉此跨足金融支付領域。

金融時報報導，Uber將對司機提供數位錢包和免費預支100美元等金融服務。Uber表示，司機每完成一趟行程，就可以透過Uber Debit簽帳帳戶「即時收到帳款」，不像現在每周領取報酬。Uber Money主管海茲赫斯特（Peter Hazlehurst）表示，新服務將讓司機「即時拿到現金」，只不過是數位現金。

Uber Money將先在美國推出，其次是墨西哥

海茲赫斯特28日在全球金融科技大會Money 20/20宣布的新計畫，顯示Uber正致力將金融服務推廣至墨西哥與巴西等金融服務匱乏的市場。Uber叫車服務在全球以現金支付的比率仍高達四成，無論是乘客錢帶不夠、或是司機無法找零，都是令人頭痛的問題。

Uber去年推出Uber Debit簽帳服務，供司機收款與提款。如今功能擴大後，司機可以透過Uber應用程式（App）管理收入。此外，免費預支100美元將能保護司機，因為美國大通銀行（Chase Bank）等銀行會對每筆墊付交易收取34美元。

Uber 數位錢包的介面。圖片取自Uber官網。
Uber 數位錢包的介面。圖片取自Uber官網。
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Uber墨西哥頭痛
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