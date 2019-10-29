網紅開豪華轎車的瘋狂生活 改變了汽車行銷手法
知名網紅正在形塑高級汽車業的行銷手法。
彭博資訊報導，31歲的俄籍艾倪樂維（Alan Enileev）是高級汽車業網紅，他在Instagram上有210萬名粉絲追蹤，他甚至有名到連他的父親也廣受歡迎，有10萬4000名粉絲追蹤。
網紅赫斯基（Alex Hirschi）Instagram上有490萬人追蹤，她在10月的一篇關於DS汽車貼文超過260萬人次瀏覽，該貼文也引發許多人詢問汽車資訊。赫斯基表示，許多粉絲承認在看到她的影片之前，從來沒有對汽車感到興趣。
高級汽車品牌包括麥拉倫（McLaren）、保時捷（Porsche）、藍寶堅尼（Lamborghini）爭相要招待他們，並且額外支付合作費用及露臉費用，只為了贏得自家汽車的宣傳影片在網紅社群媒體上露出。
藍寶堅尼行銷辦公室主管拜希（Katia Bassi）表示，我們了解到這樣的方式可以影響幾百萬人的意見。
汽車業網紅通常會收到廠商的禮物、旅行邀請、住宿、現金，以換取汽車品牌在其社群媒體上露出。網紅會有意圖且有系統的將汽車業視為商業模式，卻又不直接參與汽車業務。
一般來說，擁有100萬名粉絲追蹤的網紅一篇貼文可以收取1萬美金，如果網紅有良好的互動率（engagement rate），價錢可以更高。（以Instagram而言，好的互動率約為5% 。）
網紅迪藍尼（Seb Delanney）Instagram有22萬6000人。他首次網紅經驗是14歲時，以參與影片換取一頂免費帽子，他說，「這是引發我思考的開始，我認為網紅最終可以成為一個收入來源」，他現在的網紅收入讓他在倫敦有個舒適的生活。
有時候迪藍尼也會發想想法和品牌一起合作，包括公路之旅、賽道日、給粉絲驚喜等。他也替許多長期合作夥伴做功課，包括名錶品牌泰格豪雅（Tag Heuer）和麥拉倫。迪藍尼表示，「這個行業競爭很激烈，工時很長而且需要不斷的思考新想法，社群媒體是24小時的，所以必須持續不斷工作。」
大多數的網紅都不滿30歲，甚至很多人連25歲都不到。他們是汽車品牌的盟友，這些品牌自始以來都不斷鎖定年輕買者。勞斯萊斯（Rolls-Royce）的買家平均年齡約45歲，大部分的豪華車買家都超過50歲。
有著成功汽車廣播節目的知名編劇家法倫斯汀（Spike Feresten）表示，汽車業利用社群媒體上的網紅向60歲以下閱聽眾宣傳產品是一個很聰明的方法。
而根據Social Media Today，88%消費者相信線上推薦和面對面推薦可信度一樣，70%青少年認為youtube比很多名人還有可信力。
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