網紅開豪華轎車的瘋狂生活 改變了汽車行銷手法

2019-10-29 14:15 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



知名網紅正在形塑高級汽車業的行銷手法。

彭博資訊報導，31歲的俄籍艾倪樂維（Alan Enileev）是高級汽車業網紅，他在Instagram上有210萬名粉絲追蹤，他甚至有名到連他的父親也廣受歡迎，有10萬4000名粉絲追蹤。

網紅赫斯基（Alex Hirschi）Instagram上有490萬人追蹤，她在10月的一篇關於DS汽車貼文超過260萬人次瀏覽，該貼文也引發許多人詢問汽車資訊。赫斯基表示，許多粉絲承認在看到她的影片之前，從來沒有對汽車感到興趣。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

高級汽車品牌包括麥拉倫（McLaren）、保時捷（Porsche）、藍寶堅尼（Lamborghini）爭相要招待他們，並且額外支付合作費用及露臉費用，只為了贏得自家汽車的宣傳影片在網紅社群媒體上露出。

藍寶堅尼行銷辦公室主管拜希（Katia Bassi）表示，我們了解到這樣的方式可以影響幾百萬人的意見。

汽車業網紅通常會收到廠商的禮物、旅行邀請、住宿、現金，以換取汽車品牌在其社群媒體上露出。網紅會有意圖且有系統的將汽車業視為商業模式，卻又不直接參與汽車業務。

一般來說，擁有100萬名粉絲追蹤的網紅一篇貼文可以收取1萬美金，如果網紅有良好的互動率（engagement rate），價錢可以更高。（以Instagram而言，好的互動率約為5% 。）

網紅迪藍尼（Seb Delanney）Instagram有22萬6000人。他首次網紅經驗是14歲時，以參與影片換取一頂免費帽子，他說，「這是引發我思考的開始，我認為網紅最終可以成為一個收入來源」，他現在的網紅收入讓他在倫敦有個舒適的生活。

有時候迪藍尼也會發想想法和品牌一起合作，包括公路之旅、賽道日、給粉絲驚喜等。他也替許多長期合作夥伴做功課，包括名錶品牌泰格豪雅（Tag Heuer）和麥拉倫。迪藍尼表示，「這個行業競爭很激烈，工時很長而且需要不斷的思考新想法，社群媒體是24小時的，所以必須持續不斷工作。」

大多數的網紅都不滿30歲，甚至很多人連25歲都不到。他們是汽車品牌的盟友，這些品牌自始以來都不斷鎖定年輕買者。勞斯萊斯（Rolls-Royce）的買家平均年齡約45歲，大部分的豪華車買家都超過50歲。

有著成功汽車廣播節目的知名編劇家法倫斯汀（Spike Feresten）表示，汽車業利用社群媒體上的網紅向60歲以下閱聽眾宣傳產品是一個很聰明的方法。