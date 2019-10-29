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Instagram禁貼顯示自殘、自殺圖片

2019-10-29 11:53世界日報 編譯孫梁／綜合28日電

社群媒體Instagram決定禁止張貼可能鼓勵自殺與自殘的圖片和視頻，包括繪畫等虛構內容在內，從28日開始執行。

Instagram是臉書擁有的圖片和視頻社群媒體，在一個英國少女上網表示她要自殺後，Instagram今年初決定對自殘照片加以限制，不允許在Instagram貼出自殘和自殺圖片，包括影片和動漫的畫面。對於不含自殘和自殺畫面的圖片，只要提到自殘和自殺的內容與手段，都將被刪除。

Instagram始終禁止鼓吹自殺和自殘的言論，今年初頒布新規定後，開始刪除相關的文字索引與搜尋提示，公司還禁止與自殘有關的井字號(#)搜尋關鍵詞。

Instagram採取的新舉措，是讓有自殺傾向和壓抑心態的青少年，更難在網上搜到相關內容與圖像。

14歲的英國少女莫莉羅素2017年在她的臥室裡自殺，她是社群媒體上的壓抑與自殺帳戶的粉絲，羅素之死在英國引起廣泛辯論，要求家長和國家對兒童使用社群媒體加以控制。

Instagram用戶如果搜索與自殺和自殘有關的內容，將被引入國家預防自殺中心或地方救助機構的網站。Instagram主管表示，部分年輕人在網上受到負面影響，可能會傷害自己，這是我們面臨的現實威脅。

Instagram表示，在公司改變政策三個月後，Instagram的敏感內容大幅減少，消極內容被刪除83萬4000多個。

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