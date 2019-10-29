傳Google有意求親 Fitbit股價一度飆漲40%
2019-10-29 10:51
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
路透引述知情人士報導，Google母公司字母公司已向美國穿戴式裝置製造商Fitbit 提出併購意願，搶進競爭激烈的健身追蹤裝置及智慧手表市場。
報導並未提及併購計畫的價格，Google與Fitbit也拒絕評論。但消息傳出後，Fitbit股價一度飆漲41%，收漲31%至每股5.64美元，市值增加至14.6億美元。自母公司股價則收漲2%。
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Google雖然也和其他大廠蘋果、三星電子一樣投入研發智慧手機，但至今尚未開發任何穿戴式產品。
面對華為、小米等價格較便宜產品的競爭，Fitbit在健身追蹤產業的領先優勢正持續縮小。
Fitbit是帶動穿戴式裝飾風潮的功臣之一，該公司的裝置能夠監測使用者的心跳頻率、行走步數、消耗的卡路里、移動距離、攀爬樓層數、睡眠持續時間與品質，目前也與醫療保險業者合作，並在醫療照護市場進行補強式收購，藉以拓展營收來源。
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