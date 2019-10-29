因中國反對 鋼鐵產能過剩全球論壇不再續辦
2019-10-29 10:07中央社 台北29日電
鋼鐵產能過剩全球論壇的部長級會議近日在日本舉行，但由於中國強烈反對論壇延續，該論壇將在2019年到期後終止。國際上應對鋼鐵產能過剩的能力有可能減弱。
日本經濟新聞中文網報導，中國、日美歐等33個國家和地區當地時間10月26日在東京召開鋼鐵產能過剩全球論壇的部長級會議。出席論壇的日本經濟產業相梶山弘志在記者會上表示，今後將呼籲中國透過雙邊會談等方式來應對鋼鐵方面的問題。
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2016年舉行的20國集團（G20）峰會上，與會各國就成立鋼鐵產能過剩全球論壇達成共識，鐵產能過剩全球論壇包括G20成員，和感興趣的經濟合作暨發展組織（OECD）成員共33個成員。由各國定期匯報鋼鐵生產情況等，目標是建立機制防止鋼鐵產能過剩。
中國官媒新華社在報導中解釋稱，中方認為，論壇到期後結束具有充分的依據和理由。論壇工作職責文件規定，論壇期限為3年，在全體成員協商一致基礎上，可以延長。
報導說， G20大阪峰會並未授權論壇延期，此次部長級會議也未就論壇延期達成共識。因此，論壇期滿，自然結束。
此外，新華社引述中方意見表示，中國鋼鐵生產主要滿足國內市場需求。雖然中國鋼鐵產能和產量占全球一半，但中國鋼鐵的消費量也接近全球一半，目前產量的93%用於滿足國內市場的需求，鋼材出口占產量的比例只有7%，沒有衝擊國際市場。
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