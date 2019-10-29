首家太空旅遊企業上市 維珍銀河紐約股市交易

2019-10-29 10:06 中央社 紐約28日綜合外電報導



維珍銀河公司（Virgin Galactic）今天以首家太空旅遊企業掛牌之姿，在紐約證券交易所（NYSE）敲鑼上市。

公司創辦人布蘭森（Richard Branson）在NYSE大廳現身，親自敲響交易鑼。公司官網上另一照片可見他身後噴出煙火。

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維珍銀河在推特寫說：「我們已寫下幾項太空里程碑，包括由我們首席太空人指導員上陣，成為首位搭乘商務太空船的旅客。」

「今天，我們又一項創舉，現在任何人都能投資太空時代的未來。」

法新社報導，維珍銀河交易代號SPCE，上市首日收盤11.75美元，跌0.34%，市值9.69億美元。

維珍銀河先前併購已上市的美國投資公司SocialCapital Hedosophia（SCH），因此跳過首次公開發行（IPO）程序，合併後市值增加4.5億美元。

維珍銀河於2004年創立，多年來發展太空計畫，在2014年12月太空船二號（SpaceShipTwo）發生致命墜機事件後，已兩度跨越障礙飛上太空邊際。

儘管維珍銀河目前尚未正式開始商務太空旅遊，但計劃未來提供太空船無重力之旅，每次搭載6名旅客，自2020年夏季起，首批乘客每人票價25萬美元（約新台幣771萬元），目前已有600多人預約。