Alphabet獲利因支出大增而縮水 盤後股價下挫
2019-10-29 09:17
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
Alphabet Inc.上季獲利因大幅投資雲端運算事業而受影響，帶給華爾街又一意外打擊，盤後股價下跌。
Alphabet高層表示，旗下Google仍將持續投資，追求雲端、人工智慧、消費硬體產品的商機。
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Alphabet第3季淨利為71億美元，每股10.12美元，低於去年同期的92億美元，每股13.06美元。彭博匯編數據顯示，分析師預測的每股純益為12.35美元。
Alphabet在紐約市場收於1,288.98美元，盤後交易中下挫1.5%。
最新一季費用為313億美元，較去年同期成長25%。資本支出為67億美元，成長27%。Google一直在建設更多的資料中心，購買更多設備，並雇用更多銷售人員來支持其雲端產品。它在這個蓬勃發展的市場中目前排名第三，落居亞馬遜、微軟之後。
Alphabet正尋找數位廣告以外的收入成長新來源，而雲端運算可能是最大的機會。Google在7月表示，預計今年雲端收入將達到80億美元。仍然比亞馬遜和微軟少很多。
不計向分銷合作夥伴的付款，總營收為330億美元，而市場平均預期為327.2億美元。Google的其他收入（包括雲端和消費硬體）為64億美元。
Google線上廣告收入增加17%至339億美元，可見市場對Google搜尋、影片、網路廣告仍然強勁。
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