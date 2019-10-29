鈀金升穿1,800美元 油價受庫存增加拖累 金價走低
2019-10-29 08:27
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
油價周一下跌，因市場預期美國原油庫存增加，且中國大陸工業數據疲弱，抵銷美中貿易協進展提升石油需求的預期。金價下跌，因美股走高，鈀金則因供給不足，首度升穿1,800美元。
布蘭特原油期貨下跌0.45美元或0.7%，結算價報每桶61.57美元；西德州原油期貨跌0.85美元或1.5%，結算價報每桶55.81美元。
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Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch指出：「能源價格低於預期，因預期庫欣供應將大幅增加。」據市場情報公司Genscape的數據，截至10月25日當周，美國原油交割地庫欣的原油庫存增加約150萬桶。
中國大陸9月工業企業年降5.3%，降幅比8月擴大3.3個百分點，主因工業品出廠價格降幅擴大、銷售成長放緩等，凸顯經濟成長放緩和美中貿易戰對企業的衝擊。
美國總統川普周一表示，美中第一階段貿易協議的大部分進度超前，分析師說，協議將提振全球石油需求。
金價周一下跌，因美中貿易磋商樂觀進展助美股走高，降低黃金的吸引力。鈀金周一飆漲，史上首次觸及每英兩1,800美元，因供給嚴重短缺。
黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1,492.17美元，美國黃金期貨收跌0.6%，報每英兩1,495.80美元。
RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible表示：「投資人正在出脫避險資產，撤出金市，轉投股市。」
鈀金周一上漲2.1%，報每英兩1,800.84美元，一度觸及每英兩1,808.81美元歷史高點。
今年來，鈀金價格累計上漲約43%。
滿地可銀行基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「鈀金的漲勢源自供給持續短缺。未來某個階段鈀金價格可能回落，但前景仍然強勁，明年甚至上看每英兩2,000美元。」
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