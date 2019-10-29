AirPods Pro新耳機可主動降噪 即將在台上市

2019-10-29 07:41 中央社 記者吳家豪台北29日電



蘋果公司（Apple）宣布推出AirPods Pro入耳式耳機，具備主動降噪功能，將在台灣開賣；市場預期供應電聲元件的康控-KY和美律、負責充電盒軸承設計的新日興等台廠將受惠。

康控-KY股價昨天下跌1.03%，收在193元；美律跌3.16%，收153元；新日興漲2.44%，收126元。

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AirPods Pro可防汗抗水，每個耳塞均附3種不同大小的矽膠耳塞套，並採用透氣系統來維持壓力均衡。另具備「通透」模式，可讓使用者聽音樂的同時，還能聽到周遭環境的聲音。

AirPods Pro的主動式降噪功能採用與先進軟體結合的雙麥克風，針對每個耳朵與耳機貼合度持續進行調節。第一個麥克風為外向式，可偵測外面的聲音以分析環境噪音，AirPods Pro會在背景噪音接觸使用者的耳朵前，發出抗噪波加以抵銷。第二個內向式麥克風朝向耳內，讓AirPods Pro偵測剩餘的噪音並抵銷。

電池續航力方面，AirPods Pro能提供最長5小時的聆聽時間；在主動式降噪模式中，充電一次後可使用長達4.5小時，通話時間可達3.5小時。

蘋果也宣布，AirPods Pro將於日後在台灣官網及Apple Store App接受訂購，並將於稍晚開始在直營店販售。目前台灣官網僅顯示「推出日期，敬請期待」。

蘋果全球行銷資深副總裁希勒（Phil Schiller）表示，AirPods是世界上最暢銷的耳機，輕點一下即可設定的體驗、播放音質與經典設計使它們成為備受喜愛的蘋果產品。AirPods Pro讓其巧妙之處更上層樓。

法人看好真無線藍牙耳機（TWS）市場需求快速攀升，新款AirPods今年第4季推出後，可望帶動出貨從2018年的3000萬組成長至2019年的5000萬至5500萬組，2020年出貨量將進一步攀升至7000萬至8000萬組。