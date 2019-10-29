標普500指數創新高 受貿易、財報及Fed降息預期提振

2019-10-29 07:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股周一走高，標普500指數周一觸及紀錄高點，因市場對美中貿易達成協議的前景樂觀，企業財報強勁，以及投資人對聯準會（Fed）本周降息的預期升高。

道瓊工業指數上漲132.25點或0.49%，至27,090.31點；標普500指數上漲16.79點或0.56%，報3,039.34點；那斯達克指數上漲82.87點或1.01%，漲至8,325.99點。

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標普500指數改寫7月26日創下的3,025.86點紀錄，盤中一度上漲0.71%至3,044.08點。那斯達克指數距收盤紀錄高點不到5點，道瓊工業指數與最高收盤紀錄只差不到1%。

被視為美中貿易緊張關係風向球的晶片股，周一上漲1.75%。

美國總統川普周一表示，美中第一階段貿易協議的進度超前，延續上周華府稱雙方接近敲定貿易協議部分內容的樂觀情緒。

全球央行以放鬆貨幣政策的方式應對中美貿易戰。Fed預計將在29日展開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預期Fed將進行今年第三度降息。據芝加哥商業交易所集團（CME）的FedWatch工具，市場認為Fed降息25個基點的機率高達94.1%。

Greenwood Capital首席投資官Walter Todd表示：「財報季及Fed會議結束後，市場將關注貿易協議，並希望從接下來的美國和全球經濟數據見到經濟成長觸底反彈的跡象。」

Refinitiv數據顯示，第3季度財報季緩解貿易緊張局勢衝擊企業盈利的疑慮。目前已有204家標普500指數成分股企業公布財報，其中逾78%優於預期。

科技巨擘微軟股價周一上漲2.46%，該公司擊敗亞馬遜，贏得美國國防部價值100億美元的雲端計算合約。

美國無線通訊商AT&T股價飆漲4.28%，公司宣布將增加兩名新董事，且考慮明年出售價值最高100億美元的非核心事業。

美國精品珠寶業者蒂芙尼（Tiffany）股價暴漲31.63%，先前傳出路易威登（LVMH）有意以每股120美元的價格收購蒂芙尼。但知情人士透露，蒂芙尼可能拒絕這項提案，主因出價太低。