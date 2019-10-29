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台積電、格芯和解 達成相互授權協議

2019-10-29 06:28經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電和格芯就專利爭議達成和解，雙方同意撤銷對彼此所有訴訟以及涵蓋客戶的官司。這兩家公司也同意將交叉授權現有和未來十年申報的專利。

兩家公司發布新聞稿說：「此解決之道確保格芯和台積電運作的自由，並確使彼此的客戶持續取得彼此的晶圓廠各種技術和服務。」兩家公司均為晶圓代工業者。

今年8月，格芯在美國多地及德國指控台積電侵犯格芯多項專利，並要求美國國際貿易委員會（ITC）實施進口禁令，也在美國、德國兩地提出民事訴訟。這波告訴將台積電以及蘋果、博通、高通、賽靈思（Xilinx）、輝達等全列為被告。

格芯主管全球公共關係副總裁 Laurie Kelly說：「兩造同意對其他和解內容保密。我們已得到我想要的，且比預期更快如願。」

台積電和格芯宣布就專利爭議達成和解。路透
台積電和格芯宣布就專利爭議達成和解。路透
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