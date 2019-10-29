各項利多推升 史坦普500收盤創新高

2019-10-29 04:49 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



投資人為強勁的財報獲利和美中貿易的進展感到鼓舞，史坦普500指數創下歷史新高。（美聯社） 分享 facebook

由於投資人為強勁的財報獲利和美中貿易的進展感到鼓舞，史坦普500指數創下歷史新高。

史指上漲16.87點或0.56%收3039.42點，突破7月26日創下的紀錄高點3027.98點。道瓊工業平均指數上漲132.66點或0.49%收2萬7090.72點。那斯達克綜合指數上漲82.87點或1.01%收8325.99點。

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微軟是推動股指走高的最大動力，在獲得價值100億元的國防合約後上漲2.46%。AT&T宣布了一項三年計畫，將增加2名新董事會成員，並在2020年出售價值高達100億元的非核心業務，股價上漲4.39%。

摩根史坦利投資管理總經理史利蒙(Andrew Slimmon)表示：「市場傳達了一個非常強烈的訊息：周期性股票正在復甦，並且表現出色。」「如果經濟狀況真的很糟，這些股票就不會回春。」

他說：「市場終於突破這個交易區間，並且走高。」「經濟數據優於預期。營收比預期要好。」

根據Bespoke Investment Group的數據，史指創遭歷史新高點將目前這波牛市延長至3885天，迄今為止是史上第二長的牛市。

川普總統推文指出，創紀錄新高的結果「是對就業者、401-K以及，坦白說，每個人的大勝利」。

在7月26日觸及新高之後，對經濟衰退的擔憂導致8月急劇拋售。當月史指下跌1.8%，在經歷過9月的艱難時期後，10月卻強勁反彈。如今已較8月低點上漲逾6%。

Piper Jaffray首席市場技術員強生(Craig Johnson)表示，上周1.2%的漲幅為史指突破新高提供了條件。

他說：「隨著史指上周終於脫離3000點的牛皮水平，技術面出現改善。」「收盤價高於3026點將突破紀錄高點，並為未來可能的新高點打開大門。」

由於財報業績好於預期，近日股指得到了提振。FactSet數據顯示，截至28日上午，在206家史指企業中，有78%的表現超出分析師預期。

Walgreens Boots Alliance、AT&T和Spotify都是獲利高於預期的企業。Walgreens上漲0.69%，Spotify上漲16%。

Jefferies全球股票策略師達比(Sean Darby)在報告中表示：「美股對第三季業績的強勁表現感到驚訝。」「隨著財報季一系列正面的結果，並且投資人將極度規避風險以及美國實際利率為負值，我們認為全球股市還有進一步上漲的空間。」

最近，中美貿易戰線的改善也提升了投資人情緒。美國和中國官員表示，他們「即將敲定」貿易協定的某些部分。

中國國家新聞社《新華社》也指出，貿易方面正在取得進展。自2018年初以來，全球兩大經濟體對彼此價值數千億元的商品加徵關稅，打擊了金融市場，並削弱了商業和消費者信心。

蘋果、聯合健康和摩根大通等個股協助推動史指創下新高。由於對iPhone 11的銷售感到樂觀，蘋果股價10月上漲超過10%。截至25日收盤，聯合健康上漲12.7%，摩根大通上漲7.1%，原因是人們預計利率將觸底。

科技和金融業是今年以來表現最佳的產業。在本周之前，本月以來它們分別上漲3%和2.2%。