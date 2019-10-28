拒絕撙節！阿根廷經濟政策再轉向 金融市場動盪恐加劇

2019-10-28 23:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／即時報導



阿根廷總統大選結果27日揭曉，主張保護主義政策的反對派總統候選人艾柏托，擊敗奉行自由主義的現任總統馬克里，意味阿根廷將重回中間偏左路線，金融市場恐將動盪，涉貪官司纏身的前總統費南德茲捲土重來出任副總統，也將讓民意更加分裂。

美聯社報導，當投資人緊張關注28日的股市開盤時，數萬名艾伯托和費南德茲的支持者欣喜若狂，在街頭揮舞阿根廷國旗，高喊「我們回來了！我們回來了！」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

選務當局在27日深夜宣布，在開出近97%選票中，艾柏托以48.1%的得票率，領先馬克里的40.4%。根據阿根廷選舉法規，艾柏托在第一輪選舉只需獲得45%選票，或獲得40%選票且領先得票第二高候選人10個百分點即可當選。

這場選舉的主要議題是國家經濟困境和貧困加劇，選民拒絕了馬克里主張重振經濟需要的撙節措施。

６０歲的艾柏托告訴支持者說：「我們唯一關心的就是阿根廷人永遠停止痛苦。我們回來了，我們將變得更好！」

馬克里已認輸並打電話恭賀艾柏托，並邀他28日在總統府共進早餐，「我們需要一個帶給所有阿根廷人平靜的一個有序過渡期，因為最重要的是所有阿根廷人的福祉。」

阿根廷雖是南美第2大經濟體且為全球主要穀物供應國，通膨率卻是舉世數一數二，近三分之一阿根廷人生活在貧窮線以下，貨幣披索在馬克里執政下暴貶。他在2015年上台執政時誓言提振阿根廷的經濟。

馬克里在8月總統初選表現奇差，當時投資人憂心阿根廷恐重返前總統費南德茲的干預經濟政策，導致股匯市大崩盤。