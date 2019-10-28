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第二次機會！這家華爾街大咖擴大人才庫 將僱用更生人

2019-10-28 20:51經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

摩根大通（JP Morgan，小摩）希望藉由給有前科的人一份好工作，給他們第二次機會。

美國的失業率已降至近50年低點，就業市場十分緊俏，但對更生人而言卻非如此。摩根大通上周表示，希望打造一個公平競爭的環境。執行長戴蒙於新聞稿指出，當有人無法獲得求職的敲門磚，對企業的營運、對想取得謀生管道的族群，都不是好事。

小摩的交易處理、客戶服務等基層職務已聘請有前科者，現在該行希望能擴大人才庫。摩根大通說，將有前科者排除在就業市場之外，使美國國內生產毛額（GDP）每年損失780億至870億美元。

摩根大通政策中心主管希金波頓說，戴蒙及摩根大通都相信，企業在建立更包容的經濟上扮演重要角色。

美國金融機構聘雇的方式，由聯邦存款保險公司（FDIC）規定，而相關法規去年已開始鬆綁。摩根大通現在已取消在問券上詢問應徵者是否有前科的欄位。然而，目前美國仍有許多雇主要求職者揭露是否有前科，成為更生人進入求職市場的阻礙，也因此有前科者的失業率遠比良民高。

摩根大通指出，美國500萬曾身陷囹圄者，失業率達27%，而美國整體失業率不過3.5%。

摩根大通。路透
摩根大通。路透
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