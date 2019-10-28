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華納兄弟有眼不識「小丑」 近半收入拱手讓人

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華納兄弟有眼不識「小丑」 近半收入拱手讓人

2019-10-28 19:22經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

「小丑」締造的票房佳績讓投資人樂開懷，但知情人士透露，若華納兄弟當初若未找外部資金合資拍片，如今可賺得更盆滿缽滿。

華爾街日報報導，根據華納兄弟的資料，小丑24日在全球累積7.88億美元票房，榮登史上最賣座的限制級電影，打破「死侍」約7.83億美元的票房紀錄。死侍是21世紀福斯在2016年發行的電影。

但知情人士透露，華納高層一開始不認為「小丑」的票房，能與「水行俠」與「神力女超人」等DC傳統英雄電影相提並論。「小丑」這部片有言辭尖銳與暴力的陰鬱角色，成為名副其實的限制級電影。此外，「小丑」被視為脫離DC宇宙架構的獨立電影，商業前景遭到限縮。

「小丑」獨特的電影風格起初面臨質疑聲。知情人士表示，華納兄弟在開拍前為了分散風險，選中布隆製片室（BRON Studios）與威秀集團（Village Roadshow）合資製作電影，兩大夥伴為約6,000萬美元的製作預算分別出資20%和25%。知情人士透露，如今「小丑」的外部投資人可以瓜分40%至50%的獲利。小丑在全球的宣傳成本超過1億美元。

另一名知情者透露，「小丑」當初獲利前景不明，也讓導演菲利普斯（Todd Phillips）和演員菲尼克斯（Joaquin Phoenix）分得大筆利潤。對相信電影能賣座的片商而言，這樣的分紅架構已經愈來愈少見。

華納兄弟先前製作強檔鉅片「黑暗騎士」三部曲時，傳奇影業（Legendary Pictures）參與投資並撈到大筆好處。華納兄弟之後訂下規則，在製作DC漫畫和哈利波特系列等票房掛保證的電影時，只允許少數外部人士參與投資。

當初投資歷來最賣座限制級電影「小丑」的外部投資人，如今可以拿到40%至50%獲利...
當初投資歷來最賣座限制級電影「小丑」的外部投資人，如今可以拿到40%至50%獲利。 美聯社
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