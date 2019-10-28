史無前例！三星6,000萬支手機擬由ODM陸廠製造
2019-10-28 17:51
經濟日報 編譯葉亭均
／綜合外電
朝鮮日報28日引述產業消息人士報導，三星電子決定將6,000萬支智慧手機的生產工作委託給中國大陸企業，這使得三星在南韓本土的中、小型供應商憂慮不已。
報導指出，三星與陸企的合作方式為ODM（原廠委託設計代工），規劃每年委託代工生產6,000萬支智慧手機，占三星年產3億支手機中的20%。
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依這套新制度，三星只要為手機定價，接著由中國大陸的合約承包業者進行設計、採購零件並製造。三星會將這種陸產智慧手機貼上「三星」品牌銷往世界各地，這對自詡擁有世界第一製造競爭力的三星電子是史無前例。
三星正亟欲在競爭激烈的中國智慧手機市場存活下來，原因是在中國市場，售價低於100美元且甚具品質的智慧手機比比皆是，主要受惠於當地大量的廉價勞工。
報導指出，蘋果是依賴台灣鴻海進行代工製造，但三星採取的新方式更進一步讓幾乎所有製造環節都委外進行。
三星的一家小型零件供應商主管表示：「這就像是對我們判死刑。」另一家供應商則表示，三星原先計劃委外製造7,000萬支手機，「經我們抗議和請求後才減少至6,000萬支」。
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