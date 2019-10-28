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全球倉儲一哥敲定126億美元併購 原來這個物業竟這麼夯

2019-10-28 09:47經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

全球最大倉儲公司安博（Prologis）宣布以126億美元併購Liberty Property Trust，將市場觸角延伸到芝加哥、休士頓與加州南部。併購案凸顯了鄰近大都會區的工業倉儲用地因為電子商務訴求快速到貨的時代，現在是市場最夯物業類型。

彭博資訊指出，這項併購交易將全數以換股方式進行，股票交易這部分價值97億美元，外加承接的債務，併購案總值126億美元。Liberty股東每股換0.675股的安博股票，以上周五收盤價計算，溢價約21%。

安博執行長Hamid Moghadam告訴金融時報，此一併購強化了公司在美國這個關鍵市場的實力，現今高品質的倉儲空間愈來愈少。彭博行業研究分析師Lindsay Dutch說：「現在快速增加在租金高度成長倉儲業界曝光的方式，就是藉由併購。」

電子商務巨擘近年力拼快速到貨，鄰近大都會區的倉儲需求對亞馬遜、目標百貨等零售公司變得非常必要。

安博（Prologis）宣布以126億美元併購Liberty Property ...
安博（Prologis）宣布以126億美元併購Liberty Property Trust。 網路圖片
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