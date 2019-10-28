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台灣ADR再創新高 台北股價300元在望

2019-10-28 07:44經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電上周五ADR再創新高，受英特爾大漲8.1%激勵，費城半導體指數周五大漲2.1%，突破7月24日的新高水準。

美中貿易協議續有進展，加上企業財報利多帶動下，標普500指數上周五也一度漲破7月26日創下的歷史新高價3,025點，但終場漲幅收斂為0.4%，未能攀上高峰；道瓊工業指數漲152點收26,958點，那斯達克漲0.7%，兩大指數距歷史新高也只差1.3%和1%。

台積電ADR漲0.4%收51.13美元，高出台北交易溢價拉大為6.5%。

台灣加權股價指數昨天跌24.02點收11,296.12點。台積電漲0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 78.58 +0.78 79.40 -1.03

中華電 CHT 111.79 -0.44 112.50 -0.63

台積電 TSM 312.68 +0.35 293.50 6.54

聯電 UMC 14.25 +0.00 14.40 -1.05

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電台股半導體
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