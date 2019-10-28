今天開盤前 五件國際事不可不知
美中貿易協議續有進展，加上企業財報利多帶動下，標普500指數上周五一度觸抵歷史新高。展望本周，聯準會（Fed）決策、和蘋果（Apple）等科技業大咖財報，攸關美股能否攻克紀錄高峰或守住漲勢。 以下是今天開盤前，最值得關心的五件財經要聞：
●費半、ADR創新高
受英特爾大漲8.1%激勵，費城半導體指數周五大漲2.1%，突破7月24日的新高水準。標普500指數也一度漲破7月26日創下的歷史新高價3,025點，但終場漲幅收斂為0.4%，未能攀上高峰；道瓊工業指數漲152點收26,958點，那斯達克漲0.7%，兩大指數距歷史新高也只差1.3%和1%。
蘋果漲1.2%收在歷史新高的246.58美元。台積電ADR漲0.4%收51.13美元，也創新高。
分析師指出，標普500指數今年來已上漲20.6%，從歷史走勢來看，美股如此表現過後，11月和12月多半還會再漲，「耶誕行情」可望提前來到。
美國貿易代表署表示，美國和中國接近敲定第一階段貿易協議的部分內容。過去一周來，投資人風險胃口漸漸好轉，原本今年最穩當的投資是追逐安全、高股息股票，上周領漲的卻是小型股、做空最多以及波動最大的股票。
●美中局部協議 快定案了
美國貿易代表署（USTR）和中國大陸商務部表示，美、中第一階段貿易協議有些部分「接近定案」，朝敲定這份局部協議邁進一步。最新進展顯示，協議有望在下月亞太經濟合作會議（APEC）峰會登場前敲定，屆時將交由美國總統川普和大陸國家主席習近平簽署。
USTR是在美國貿易代表賴海哲、財長米努勤25日與中國大陸副總理劉鶴通電話後，發布這份聲明，但未提供細節，只表示「在特定議題上有進展，雙方接近敲定這份協議中的某些部分」。接下來將進行副部長級磋商，然後美中最高貿易談判代表近期內會再通電話。
川普25日也說，與中方的談判進行「非常順利」，「他們（中方）非常想達成協議」，中方採購的農產品將比所有人想像的還多。
●美本周估降息1碼 聲明受關注
市場預期，美國聯準會（Fed）於台北時間31日凌晨2時發布貨幣決策時，幾乎篤定會再降息1碼，調降利率區間至1.5%-1.75%，為今年來第三度降息。不過，市場人士對於Fed接下來是否還會再降，看法分歧。
市場至今已反映會降息1碼，而Fed官員也無意反駁這個預期心理。 但本周降息過後是否繼續降息，很顯然Fed內部看法不一，最有可能採取暫且觀望的態度。巴克萊和美國銀行均提醒，市場面臨的一大風險是，Fed可能暗示，本周降息後，這波降息周期已結束。
●蘋果財報盯三大看點
蘋果公司預定台北時間31日清晨4-5時公布上季財報，預估營收將與一年前差不多，投資人密切關注的將是三大訊息：iPhone的上季營收（判讀新機銷售的早期動能）、服務事業與大中華區營收（一窺蘋果成長勢頭），以及本季財測（關注蘋果對年底購物季業績的展望）。
iPhone 11銷售優於預期，激勵近日蘋果股價、市值頻創新高，台股蘋果供應鏈業績水漲船高，外資也搶進或回補鴻海、台積電、緯創、日月光投控、和碩、國巨等蘋概股。法人表示，由於蘋果財報利多可期，有利台股蘋概股與大盤行情持續攻高。
彭博取得的草案顯示，歐盟將在今天開會提議將英國脫歐期限延到1月31日。按此計畫，雙方若能及時認可脫歐交易，英國可以提前脫歐。英國首相強生主張12月12日改選國會，英國國會今天勢將否決此議。
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