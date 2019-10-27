Fed注資效果有限！摩根大通：資金市場壓力將嚴重惡化

2019-10-27 23:43 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



摩根大通（小摩）警告，儘管聯準會（Fed）嘗試注資數十億美元至金融體系，但上個月導致短期借款利率飆升的資金市場壓力，仍可能嚴重惡化。

聯準會已提供隔夜貸款，並開始每月買進600億美元的國庫券，以緩解附買回市場的資金壓力。銀行常透過附買回市場借出資產，換取短期融資。分析師認為，9月底時短期借款利率飆升，可能的原因包括銀行間儲備金稀缺、法規限制銀行資產負債表規模及其附買回拆借能力。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

摩根大通並不認為聯準會已解決資金市場問題。即便獲准直接與聯準會交易的初級交易商獲得聯準會所有的隔夜流動性，並竭盡所能將公債賣給聯準會 ，但上周資金壓力仍舊浮現。

摩根大通分析師表示，這些舉措凸顯了聯準會選擇解決其操作問題的侷限性，而且隨著年關屆近，資金市場的壓力將更加惡化。

隔夜貸款利率21日盤初報1.93%/1.92%，相較於上周的略高於2%，吃緊情況已有改善。摩根大通分析師表示，聯準會提供的隔夜流動性，直接流向初級交易商，但最需這種流動性者是非初級交易商，因此聯準會的舉措能否成功，端視有多少流動性能傳導下去，但初級交易商不得這麼做，因為法規明定須持有一定金額以防損失。

此外，依據大型銀行第3季財報分析其資產負債表，結果顯示大型銀行可能須在年底要減少更多附買回活動，以避免流動性費用。

摩根大通的分析師說，新的永久準備金傳送至銀行體系統時，應會遭遇相同問題：資產負債表限制及當天流動性規定，而這些問題正是一開始爆發資金吃緊的原因。

不只摩根大通對資金市場發出警告，美銀美林、高盛也有類似看法，認為9月的資金壓力肇因於後金融危機的銀行法規。高盛說，儘管聯準會採取行動以緩解資金市場困局，但「中介瓶頸」問題仍然未解 。