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Fed注資效果有限！摩根大通：資金市場壓力將嚴重惡化

2019-10-27 23:43經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

摩根大通（小摩）警告，儘管聯準會Fed）嘗試注資數十億美元至金融體系，但上個月導致短期借款利率飆升的資金市場壓力，仍可能嚴重惡化。

聯準會已提供隔夜貸款，並開始每月買進600億美元的國庫券，以緩解附買回市場的資金壓力。銀行常透過附買回市場借出資產，換取短期融資。分析師認為，9月底時短期借款利率飆升，可能的原因包括銀行間儲備金稀缺、法規限制銀行資產負債表規模及其附買回拆借能力。

摩根大通並不認為聯準會已解決資金市場問題。即便獲准直接與聯準會交易的初級交易商獲得聯準會所有的隔夜流動性，並竭盡所能將公債賣給聯準會 ，但上周資金壓力仍舊浮現。

摩根大通分析師表示，這些舉措凸顯了聯準會選擇解決其操作問題的侷限性，而且隨著年關屆近，資金市場的壓力將更加惡化。

隔夜貸款利率21日盤初報1.93%/1.92%，相較於上周的略高於2%，吃緊情況已有改善。摩根大通分析師表示，聯準會提供的隔夜流動性，直接流向初級交易商，但最需這種流動性者是非初級交易商，因此聯準會的舉措能否成功，端視有多少流動性能傳導下去，但初級交易商不得這麼做，因為法規明定須持有一定金額以防損失。

此外，依據大型銀行第3季財報分析其資產負債表，結果顯示大型銀行可能須在年底要減少更多附買回活動，以避免流動性費用。

摩根大通的分析師說，新的永久準備金傳送至銀行體系統時，應會遭遇相同問題：資產負債表限制及當天流動性規定，而這些問題正是一開始爆發資金吃緊的原因。

不只摩根大通對資金市場發出警告，美銀美林、高盛也有類似看法，認為9月的資金壓力肇因於後金融危機的銀行法規。高盛說，儘管聯準會採取行動以緩解資金市場困局，但「中介瓶頸」問題仍然未解  。

賣方銀行的分析師認為，聯準會應設立「常設附買回工具」，使銀行能持續與央行交易證券以換取現金。附買回市場的主要參與者之一的摩根大通執行長戴蒙說，因為法規限制，該銀行無法平息上月出現混亂的資金市場，或是從中獲利。

摩根大通警告資金市場仍將面臨壓力。路透
摩根大通警告資金市場仍將面臨壓力。路透
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