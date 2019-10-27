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聯準會附買回操作 六個問題一次看懂

2019-10-27 23:42經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

美國聯準會Fed）上周開始初期以每月600億美元購買短期公債，但聯準會官員表示這些措施不等同2008年到2014年間採取的量化寬鬆措施。以下為六個最常被提及的問題：

●問：聯準會在做什麼？

Fed開始自15日起以每月600億美元的速度購債，因為官員認為，放任4兆美元的資產負債表大幅萎縮，導致短期借貸市場失序。

●問：貨幣市場上個月出現什麼問題？

龐大企業稅額與美國公債結算導致大規模資金在9月16日從銀行流向政府。資金供需懸殊導致附買回率（repo）面臨壓力。

今年以來，附買回利率通常不會比聯邦政策利率的區間中點高出0.1個百分點，例如8月和9月初落在2.2%（當時利率為2%-2.25%）。但附買回利率卻在上月16日升至5%，並在17日飆升至10%。銀行最後甚至為了守住現金而拒絕借貸，放棄賺取巨大利潤的機會。

利率失調導致聯邦資金市場利率升至2.3%，超過當時介於2%至2.25%的政策利率。因此Fed開始在17日向市場挹注大量資金以壓低利率，並在每個營業日執行隔夜拆款操作，之後市場恢復順利運作。

●問：雖然說Fed恢復市場秩序，但這次事件是否與Fed有關？

部分聯準會官員與市場觀察員認為有關係。檢視央行資產負債表過去兩年的變化，有助於瞭解背後的關聯。

Fed在2008年到2014年大幅擴大資產負債表的規模以刺激經濟。接著，央行在2017年開始讓部分公債與抵押證券到期，不再遞補，藉此縮減資產負債表規模。

購買政府債券時，民間投資人會透過現金、借入資金或出售資產以籌集資金；Fed則是可以直接運用電子轉帳系統，將資金調撥到債券交易商的存款帳戶內。Fed從銀行購買債券，銀行的準備金帳戶會貸記等值金額。

當Fed在2017年開始縮減資產負債表時，過程正好相反。隨著Fed持有的公債到期，財政部在Fed的存款餘額也相應減少；當財政部向民間投資人發行新公債遞補已到期的政府債券，銀行會透過降低準備金籌集資金。準備金規模在2014年一度達到最高2.8兆美元，但在今年9月中腰斬至1.4兆美元以下。

眾所周知，聯準會儲備水平終有一天面臨短缺，導致銀行隔夜借貸成本增加，但沒有一位專家確定這個水平的位置。自2008年金融危機以來，由於金融監管與市場結構改變，銀行對準備金的需求高於以往。根據過去一年的調查，部分Fed官員認為準備金低於1.2兆美元才需要擔心，但上月16、17日隔夜拆款市場的波動顯示，Fed可能誤判市場對準備金的需求，導致儲備水平降太低。

●問：聯準會如何透將購買債券解決問題？

如果Fed官員的結論是聯邦準備系統消耗太多儲備，永久的解決之道是挹注資金以增加流動性。買進公債將創造聯準會當前執行貨幣政策所需的彈藥。

●問：聯準會需要買進多少公債？

這取決於Fed想要維持多大規模的額外準備金作為「緩衝」。Fed表示在明年第2季以前，將持續買入短期公債，但並未承諾在第一月後以每月購債的規模為600億美元。

Fed官員已表示，想要將準備金規模恢復到9月初近1.5兆美元的規模，但若沒有Fed目前的附買回操作，儲備水平可能是1.35兆美元。儘管Fed可能在2020年縮減購債規模，但仍需要每月購入150億美元以下的公債，以跟上資金需求成長的速度。

●問：聯準會在2008年至2014年間同樣透過購債刺激經濟？這是同一件事嗎？

Fed多次煞費苦心地強調，購買短期債券並不等於量化寬鬆。

Fed毫無疑問購買大量的債券，遠超過多數密切關注債市分析師的預期。除了600億美元的短期國庫券以外，Fed每個月還購買200億美元的長期公債遞補到期債券。相比之下，Fed在2012年12月到2014年10月間每月購買資產850億美元。

量化寬鬆與這次聯準會購債有三大不同之處：

首先，量化寬鬆旨在向銀行系統注入超乎所需的流動性，藉此增加風險胃納並刺激成長。但聯準會這次購債的唯一目的是微調資產負債表的負債。

再者，Fed官員相信量化寬鬆有效是因為央行購買長期債券，藉此壓低長期利率定促使投資人投入股市與債市。但聯準會最近是購買短期公債，刺激誘因大為減少。

第三，在告訴投資人Fed欲刺激經濟的更廣泛意圖時，量化寬鬆具有更大的影響，包括維持利率在低點時間更長。但是Fed這次卻反其道而行，表示最近購債短期國債為「技術」措施，且對「貨幣政策的立場沒有實質影響」。

美國聯準會上周開始以每月600億美元規模的速度購債，但聯準會官員表示這些措施不等...
美國聯準會上周開始以每月600億美元規模的速度購債，但聯準會官員表示這些措施不等同2008年到2014年間採取的量化寬鬆措施。路透
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Fed聯準會量化寬鬆
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