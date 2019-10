為整頓資產 英每日電訊報傳求售

2019-10-27 19:20 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



英國《每日電訊報》傳出因擁有者欲出清手中資產而將進行轉售。(photo by Mikey via flickr, used under CC License) 分享 facebook 為了整頓手中的資產,《每日電訊報》的神秘老闆巴克萊兄弟可能將其脫手。由於受到大環境的影響,《每日電訊報》近年來的實體銷售大幅下滑,獲利也減少許多,熟悉巴克萊兄弟的人士指出,此次脫手的主要原因,應與整理資產和交棒較有關係。

獲利銳減

根據《英國廣播公司》報導,巴克萊兄弟於2004年買下《每日電訊報》,近日則傳出兩兄弟在整理手上的資產,因此有意出清。根據17日發布的最新財報顯示,《每日電訊報》上財政年度的獲利為90萬英鎊,較再上一個財政年度獲利縮減94%。

《每日電訊報》的實體銷售量也在近年來急速縮減。數據顯示,《每日電訊報》的每日發行量僅約31萬份,而英國發行量最大的前三名報紙發行量都超過每日一百萬份。一名熟知巴克萊兄弟的人向《英國廣播公司》表示,巴克萊兄弟並不急著脫手,因此交易可能在未來12-18個月之間發生。

買家眾說紛紜

英國《衛報》指出,有許多人都被指出有興趣收購《每日電訊報》,包含亞馬遜的貝佐斯,但考慮到目前的大環境與《每日電訊報》今年的財報,恐怕很難找到買主。

有分析師也認為,《每日郵報》可能是潛在買主之一。《每日郵報》早在2018年2月,就已經收購了《每日快報》與《每日星報》,再度出手收購《每日電訊報》的機率相當大。但分析師指出,《每日郵報》若要收購,可能會被當局依反壟斷的相關規定禁止收購。

